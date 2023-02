101 godzin pod gruzami spędziła rodzina z czwórką dzieci, 90 godzin - matka z noworodkiem

Sześcioosobowa rodzina została uratowana z budynku w mieście Iskenderun, który zawalił się na skutek poniedziałkowego trzęsienia ziemi. Rodzice i czworo dzieci przeżyli pod gruzami 101 godzin. W Turcji dalej znajdowani są ocalali z tragedii, jednak z każdą chwilą szanse na dotarcie do żywych osób maleją.

W piątek w Turcji trwa akcja ratunkowa po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi, do którego doszło w poniedziałek. Polscy strażacy szukają ocalałych na gruzach miasta Besni w prowincji Adiyaman , a podobne akcje przeprowadzane są także w innych miejscach, w tym w mieście Iskenderun w prowincji Hatay.

Poszukiwania trwają dalej

Ranni członkowie rodziny zostali przetransportowani do najbliższego szpitala, podczas gdy ekipy ratunkowe i krewni obejmowali się z ulgą. Prace poszukiwawcze w zniszczonym budynku nie ustają - w zawalonym bloku mają znajdować się jeszcze trzy osoby.

"Kochamy cię, nie puszczaj"

Chociaż eksperci oceniają, że szanse na odnalezienie żywych pod gruzami wynoszą obecnie zaledwie 6 procent, w piątkowy poranek wciąż napływają doniesienia o kolejnych ocalałych osobach. Jak podaje portal Daily Sabah, w różnych dzielnicach miasta Iskenderun strażakom udało się dotrzeć do wielu uwięzionych, w tym dzieci.

W akcje ratunkowe angażują się także mieszkańcy. Podczas wydobywania wycieńczonej młodej kobiety z zawalonego domu, ludzie krzyczeli do niej "kochamy cię, nie puszczaj". Kobieta, zbyt zmęczona, by odpowiedzieć, słabo zamachała do zgromadzonego tłumu.