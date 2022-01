Śnieżyce w Turcji. Podmuch silnego wiatru prawie porwał wchodzącą do autobusu kobietę

W Turcji sypie śnieg, na drogach zrobiło się ślisko i niebezpiecznie. Kamery zainstalowane w miejskim autobusie uchwyciły na nagraniu, jak podmuch silnego wiatru prawie porywa wchodzącą do pojazdu kobietę.

Turcja. Silny wiatr i opady śniegu

Opadom śniegu towarzyszył także silny wiatr. To, jak mocno wiało, odczuła na własnej skórze pewna mieszkanka prowincji Bingöl. Kiedy wchodziła do autobusu, poryw nieomal jej nie przewrócił. Całe zdarzenie uchwyciły na nagraniu kamery zainstalowane w pojeździe. Jak przekazały władze, wchodząca do pojazdu pasażerka i czekający na nią kierowca nie odnieśli żadnych obrażeń.