Świat Kolejny turystyczny kraj zmaga się z pożarami Oprac. Franciszek Wajdzik |

Walka z pożarami na południu Turcji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Turcja to kolejny europejski kraj, który zmaga się z falą pożarów związanych z intensywnym upałem i suszą. Jak informują lokalne media, ogień pojawił między innymi w turystycznych prowincjach Antalya oraz Mugla.

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Ewakuowano szpital

W środę do gaszenia pożarów w prowincji Mugla w południowo-zachodniej Turcji skierowano pięć samolotów 18 śmigłowców, 93 wozy strażackie, 24 cysterny z wodą, 23 maszyny budowlane oraz ponad 800 strażaków. W regionie ewakuowano między innymi pacjentów jednego ze szpitali oraz co najmniej 43 gospodarstwa domowe. Łącznie było to ponad 200 osób. Ogień doprowadził też do blokady jednej z głównych dróg. Turecka agencja prasowa Anadolu przekazała, że pożar udało się ugasić po kilku godzinach.

Akcje gaśnicze prowadzone były także w innych regionach. W prowincji Antalya między innymi został zamknięty dostęp do starożytnych ruin w Olympos. Z kolei w położonej na zachodzie prowincji Balikesir ogień ogarnął obszar leśny i gaje oliwne. Pożary wystąpiły również w prowincjach Yalova i Kutahya w północno-zachodniej Turcji. Większość z nich została opanowana - podała telewizja A Haber.

Od początku lata Turcja zmaga się z intensywnym upałem oraz długotrwałą suszą, co znacząco zwiększyło ryzyko wybuchu pożarów. W związku z tym gubernatorzy poszczególnych prowincji wprowadzili sezonowe ograniczenia wstępu na tereny leśne. Władze zaapelowały także o unikanie rozpalania ognisk, wypalania nieużytków rolnych czy wyrzucania niedopałków papierosów.