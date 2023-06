Wodospad wylał się z mieszkania

Ulewny deszcz nawiedził w sobotę Turcję. W stolicy kraju woda wdarła się do domów - miejscami było jej tak dużo, że wylewała się z mieszkań przez balkony, porywając ze sobą meble. Jak skarżą się mieszkańcy, to nie pierwsza taka sytuacja w tym miejscu.

Wodospad zalał mieszkanie

Ulewy nad Ankarą spowodowały lokalne podtopienia. Wiele dróg zamieniło się w strumienie, utrudniając ruch do tego stopnia, że kierowcy musieli opuścić swoje pojazdy. Woda wdarła się także do przejść podziemnych, na miejskie targowiska, a nawet do domów.

- To trzecia powódź, którą widziałem w ciągu czterech lat - powiedział jeden z mieszkańców dzielnicy. - Woda gromadzi się na tej źle zaprojektowanej drodze i co roku mieszkania na najniższych piętrach są zalewane. Co by się stało, gdyby woda zaskoczyła śpiących tam ludzi? - opowiadał w rozmowie z lokalnym portalem.