Przeżył potężne trzęsienie ziemi. "Gdy wyciągnął do mnie łapę, chciałam go zabrać"

Bufy, pies rasy golden retriever, przeżył niszczycielskie trzęsienie ziemi, które nawiedziło Turcję rok temu. Czworonóg dochodzi do siebie po przeżyciach z nowymi właścicielami. Tragiczne wydarzenia odcisnęły także swoje piętno na innych zwierzętach.

Pinar Tamgucuk, nowa właścicielka golden retrievera o imieniu Bufy, wspominała, że pies został uratowany spod gruzów zniszczonego budynku. Z relacji kobiety wynika, że zwierzę później zostało porzucone w piekarni w jej rodzinnym mieście Hatay. To tam pewnego razu zobaczyła czworonoga. Przyznała, że nigdy nie przepadała za zwierzętami.

- Do tej pory nigdy nie dotknęłam nawet żadnego zwierzęcia - mówiła w rozmowie z agencją informacyjną Reuters. Ale kiedy zobaczyła uwięzionego psa, zapragnęła go wziąć do domu. To była miłość od pierwszego wejrzenia.

- Od razu, gdy tylko wyciągnął do mnie łapę, chciałam go zabrać - opowiadała Tamgucuk. - Bardzo piszczał w nocy, nie mógł spać, był przerażony, bał się wszystkiego. Kiedy odczuwalne były małe wstrząsy, podchodził do nas i dawał nam znać, że się bardzo boi - dodała.

Zwierzęta doznały traumy

W salonie groomerskim Patiron w mieście Hatay behawioryści pracują ze zwierzętami, które doznały traumy podczas trzęsienia. Specjaliści uważają, że niektóre z nich stały się bardziej agresywne lub wycofane od czasu tamtych wydarzeń.

- Bufy przyzwyczaił się do nas po roku. Teraz nie próbuje nas ugryźć - powiedział Dilan Arslan, jeden z pracowników salonu. - Ale nie każdy może mieć tyle szczęścia, co on - dodał.

Trzęsienie ziemi w Turcji

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło 6 lutego 2023 roku południowo-wschodnią Turcję, zabiło ponad 53 tysięcy osób w tym kraju i prawie sześć tysięcy w sąsiedniej Syrii. Miało magnitudę 7,8.

Dotknięty trzęsieniem ziemi rejon południowo-wschodniej Turcji i północno-zachodniej Syrii jest aktywny sejsmicznie i często dochodzi w nim do wstrząsów. Jednak to ostatnie jest najpotężniejszym tego typu kataklizmem w tym regionie w ostatnim czasie. W 1999 roku na skutek trzęsienia w tureckim Izmit zginęło 17-18 tysięcy osób. Jak pokazały pomiary, wstrząsy miały magnitudę 7,6.

