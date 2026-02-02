Lało, statek wpłynął na mieliznę blisko domów

Statek na mieliźnie w Stambule Źródło: Reuters

Intensywne opady deszczu nawiedziły w poniedziałek Stambuł. Szczególnie silnie padało w dzielnicach położonych na wybrzeżu Morza Czarnego. W mieście doszło do osuwisk, a wody cieśniny Bosfor zrobiły się lokalnie brązowe od zmytego przez deszcz błota.

Akcja wciąż się nie zakończyła

Podczas ulewy na mieliźnie w Stambule osiadł statek towarowy. Jednostka o długości 100 metrów utknęła bardzo blisko plaży i obszarów mieszkalnych w dzielnicy Sariyer.

Według strony internetowej Marine Traffic statek pływający pod banderą Komorów opuścił port w Konstancy w Rumunii i miał zakotwiczyć u wybrzeży Cieśniny Bosfor, jednak został zepchnięty na mieliznę. Jak podały lokalne media, wypadek mogły spowodować trudne warunki atmosferyczne.

Tureckie służby bezpieczeństwa wybrzeża zostały wysłane na brzeg, aby pomóc w akcji ratunkowej. W poniedziałek wieczorem lokalne media podawały, że wciąż się ona nie zakończyła.