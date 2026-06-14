Świat Julia opłakiwała Romea, a nieproszony gość bawił się jego włosami Agnieszka Stradecka |

Kot stał się gwiazdą spektaklu baletowego w Turcji Źródło wideo: Tanya Borger, Reuters Źródło zdj. gł.: Tanya Borger/Reuters

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Do zdarzenia doszło w środę w Izmirze na zachodnim wybrzeżu kraju podczas spektaklu baletowego "Romeo i Julia". Większość widowiska przebiegła bez niespodzianek, ale w jednej z najważniejszych scen wśród aktorów pojawił się nieproszony gość, który bardzo szybko skradł serca widzów.

Romeo, Julia i ten trzeci

Rudy kot pojawił się na scenie w momencie, gdy zrozpaczony Romeo odbiera sobie życie nieświadomy tego, że jego ukochana wciąż żyje. Zwierzę niezbyt przejęło się dramatycznymi scenami i zamiast tego usiadło koło tancerza. Gdy Julia opłakiwała Romea, kot bawił się włosami bohatera. Zwierzę pojawiło się na scenie także podczas owacji. Na nagraniu widać, że cała sytuacja rozbawiła również tancerzy, jednak zachowali oni pełen profesjonalizm i nie wyszli z roli.

Jak przekazał portal oda.tv, nieoczekiwany gość wywołał na widowni głośny śmiech.

Kot stał się gwiazdą spektaklu baletowego w Turcji Źródło: Tanya Borger, Reuters

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Redagował dd