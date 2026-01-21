Logo TVN24
Świat

Powodzie w Tunezji. "Kiedy wstałem z łóżka, stanąłem w wodzie"

Powódź w Tunisie
Powódź w Tunisie
Źródło: Reuters
Tunezja, wyniszczona latami suszy, mierzy się z niszczycielskimi powodziami. Po największych od 70 lat opadach deszczu w wielu regionach kraju zginęły co najmniej cztery osoby. Władze skierowały wojsko do pomocy mieszkańcom.

Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku gwałtownych powodzi, które we wtorek nawiedziły Tunezję po największych opadach deszczu od ponad 70 lat - poinformowały lokalne władze. Ulewy zakłóciły życie mieszkańcom wielu regionów kraju, zalewając ulice, domy i odcinając od świata całe miejscowości.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w nisko położonych dzielnicach miast Monastyr, Nabeul oraz w stołecznym regionie Tunisu. Rzecznik obrony cywilnej Khalil Mechri przekazał, że wszystkie ofiary śmiertelne odnotowano w miejscowości Moknine w gubernatorstwie Monastyr. Dwóch mężczyzn zostało porwanych przez nurt wody, a starsza kobieta utonęła we własnym domu.

Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę

Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę

Turystyczny raj pod wodą. Największe opady od ponad 70 lat

Turystyczny raj pod wodą. Największe opady od ponad 70 lat

Szkoły zamknięte, armia w akcji

W związku z powodziami władze zdecydowały o zamknięciu szkół w Tunisie, Nabeulu, Soussie i Beji. Zawieszono także działalność sądów, a transport publiczny i prywatny w wielu miejscach został sparaliżowany. Ministerstwo Obrony poinformowało, że w akcjach ratunkowych uczestniczą również żołnierze.

Mieszkańcy opowiadają o nieprzerwanych, intensywnych opadach deszczu i zalanych domach.

- Deszcz nie przestawał padać całą noc, a kiedy wstałem z łóżka, stanąłem w wodzie - mówił Mostafa Riyahi, mieszkaniec Tunisu, cytowany przez agencję informacyjną AFP.

Największe opady od 1950 roku

Abderazak Rahal, dyrektor działu prognoz w tunezyjskim Narodowym Instytucie Meteorologii, poinformował, że w niektórych rejonach Tunezji odnotowano największe opady deszczu od 1950 roku.

- Zarejestrowaliśmy wyjątkowe ilości opadów w regionach takich jak Monastyr, Nabeul i aglomeracja Tunisu - wskazał synoptyk.

W turystycznym Sidi Bou Said, położonym na północnych przedmieściach stolicy, od wieczoru w poniedziałek spadło aż 206 litrów deszczu na metr kwadratowy. Meteorolog Mahrez Ghannouchi określił sytuację jako "krytyczną".

Powódź w Tunisie
Powódź w Tunisie
Źródło: Reuters

Kryzys wodny i infrastrukturalny

Tegoroczne ulewy stanowią dramatyczny kontrast wobec ostatnich lat chronicznej suszy. Tunezja przez siedem kolejnych lat zmagała się z deficytem wody, co wymusiło ograniczenia w dostawach wody pitnej i dotkliwie uderzyło w rolnictwo.

Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne nasilają ekstremalne zjawiska pogodowe - naprzemiennie występujące okresy suszy i gwałtownych opadów. Krytycznym problemem pozostaje także stan infrastruktury - przestarzałe i niedrożne systemy kanalizacyjne nie są w stanie odprowadzić nadmiaru wody, szczególnie w gęsto zabudowanych, szybko rozrastających się dzielnicach miejskich.

Według Narodowego Instytutu Meteorologii ulewy w najbliższych dniach mogą się utrzymać, a władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie podróży w rejony szczególnie dotknięte żywiołem. Sąsiednia Algieria także zmaga się z ulewami deszczu i powodziami w kilku regionach. W prowincji Relizane śmierć poniósł 60-letni mężczyzna.

Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
Powódź w Tunisie w Tunezji
Powódź w Tunisie w Tunezji
Źródło: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: Reuters, Al Jazeera, TRT World, RFI

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MOHAMED MESSARA

