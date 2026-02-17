Trzy ofiary śmiertelne lawin we francuskich Alpach. Wśród nich Polak

Lawiny w Alpach. Są ofiary śmiertelne Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polski narciarz był w gronie pięciu osób, które zjeżdżały poza wyznaczonymi trasami w gminie La Grave, w regionie La Cote Fine. Wszyscy zostali porwani przez lawinę, a po przybyciu na miejsce ratownicy wysokogórscy znaleźli dwie osoby, u których zatrzymało się krążenie. Nie udało się ich uratować.

Polak ofiarą lawiny we Francji w Alpach

Miejscowa prokuratura poinformowała, że ofiarami są dwaj mężczyźni w wieku powyżej 30 lat. Jeden z nich to obywatel Polski, urodzony w 1987 roku, a drugi to Brytyjczyk pochodzący z Polski i zamieszkały w Szwajcarii, urodzony w 1989 roku. Francuski przewodnik, który kierował grupą, został przewieziony do szpitala w Grenoble, a dwaj pozostali narciarze, Niemiec i Australijczyk, nie odnieśli obrażeń.

Zagrożenie lawinowe w rejonie La Grave było we wtorek wysokie i wynosiło 4 w skali do 5, ze względu na opady świeżego śniegu oraz wiatr.

Druga lawina

Z kolei w gminie Valloire, w regionie Sabaudii, gdzie ryzyko lawinowe wynosiło 5, duża lawina porwała kilku turystów, z których jeden zginął, a dwóch doznało obrażeń wielonarządowych. Akcja ratunkowa trwała ponad cztery godziny.

Od początku sezonu w lawinach we Francji zginęło 28 osób, w tym sześć w weekend 10 i 11 stycznia.

Opracował Damian Dziugieł