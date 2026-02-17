Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trzy ofiary śmiertelne lawin we francuskich Alpach. Wśród nich Polak

Alpy
Lawiny w Alpach. Są ofiary śmiertelne
Źródło: Reuters
We francuskich Alpach we wtorek zeszły dwie lawiny. Trzy osoby zginęły, a kilka zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych był Polak - informuje miejscowa prokuratura. W górach panuje wysokie zagrożenie lawinowe.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Polski narciarz był w gronie pięciu osób, które zjeżdżały poza wyznaczonymi trasami w gminie La Grave, w regionie La Cote Fine. Wszyscy zostali porwani przez lawinę, a po przybyciu na miejsce ratownicy wysokogórscy znaleźli dwie osoby, u których zatrzymało się krążenie. Nie udało się ich uratować.

Polak ofiarą lawiny we Francji w Alpach

Miejscowa prokuratura poinformowała, że ofiarami są dwaj mężczyźni w wieku powyżej 30 lat. Jeden z nich to obywatel Polski, urodzony w 1987 roku, a drugi to Brytyjczyk pochodzący z Polski i zamieszkały w Szwajcarii, urodzony w 1989 roku. Francuski przewodnik, który kierował grupą, został przewieziony do szpitala w Grenoble, a dwaj pozostali narciarze, Niemiec i Australijczyk, nie odnieśli obrażeń.

Zagrożenie lawinowe w rejonie La Grave było we wtorek wysokie i wynosiło 4 w skali do 5, ze względu na opady świeżego śniegu oraz wiatr.

"Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat"

Druga lawina

Z kolei w gminie Valloire, w regionie Sabaudii, gdzie ryzyko lawinowe wynosiło 5, duża lawina porwała kilku turystów, z których jeden zginął, a dwóch doznało obrażeń wielonarządowych. Akcja ratunkowa trwała ponad cztery godziny.

Od początku sezonu w lawinach we Francji zginęło 28 osób, w tym sześć w weekend 10 i 11 stycznia.

Opracował Damian Dziugieł

Źródło: PAP, ICI

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
LawinyAlpyFrancja
Czytaj także:
Oblodzenie mróz zima
Uwaga, tutaj aura będzie niebezpieczna
Prognoza
Lasy tropikalne
Te opady są warte dziesiątki miliardów dolarów
Świat
Powodzie we Francji
"Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat"
Świat
zima noc polska śnieg
Nocą wszędzie może padać
Prognoza
Nowa Zelandia
Spadło 10 razy więcej deszczu, niż wynosi miesięczna norma. "To szaleństwo"
Świat
Krowy, rolnictwo, hodowla
Wysoko nad Ziemią nam służy, przy powierzchni nas zabija
Smog
kot leżący na lewym boku shutterstock_2317362029
"Koty funkcjonują na wyższym poziomie"
Ciekawostki
Śnieg z deszczem, śnieg
Ciepło wtargnie z dużą siłą. Czeka nas odwilż
Prognoza
Ześlizgnięcie się podczas wejścia na Rysy
Poślizgnął się na Rysach, poleciał w dół. Nagranie
Polska
rumunia stalaktyty lod shutterstock_606470834
Odkryli bakterie zamrożone przez pięć tysięcy lat. "To zagrożenie, ale i obietnica"
Świat
Lodowe jaskinie w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore
Ostatni raz były otwarte 11 lat temu. Pomogły mrozy
Świat
Tęcza nad wulkanem
Trwała erupcja, pojawiła się tęcza
Świat
Obrączkowe zaćmienie Słońca
Obrączkowe zaćmienie Słońca już dziś
Świat
Po powodzi w Kiczewie w Macedonii Północnej
"Zbliżam się do sześćdziesiątki i nigdy wcześniej nie spotkało mnie coś takiego"
Świat
Śnieżyca zablokowała autostradę 80 w Kalifornii
Śnieżyce sparaliżowały autostrady. Służby w stanie gotowości
Świat
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Znaczne zagrożenie lawinowe w Tatrach
Polska
Zima, śnieg, mróz
Ostrzeżenia IMGW. Silny mróz nadal trzyma
Prognoza
Śnieg, zima
W wielu miejscach czeka nas śnieżna aura
Prognoza
Medycy i strażacy pomogli rannemu kormoranowi
Ranny kormoran zapukał do drzwi szpitala
Ciekawostki
Najmłodszy mieszkaniec ZooParc de Beauval
"Pod koniec próbowaliśmy po prostu uratować życie matki"
Świat
Zima śnieg noc
Przed nami kolejna bardzo mroźna noc
Smog
Niedźwiedzie polarne, Arktyka, lód, globalne ocieplenie
10 lat od porozumienia paryskiego, a świat ociepla się coraz szybciej
Nauka
Śnieg, odśnieżanie, zima
Szeroki pas śnieżyc i -15 stopni. Zima nie odpuści
Prognoza
Angielskie miasto Tewkesbury znalazło się pod wodą
Anglicy zmagają się z powodziami
Świat
Niedzielna akcja poszukiwawcza w rejonie Dolinki Koziej
Tragedia w Tatrach. Turysta mógł wyzwolić lawinę
Polska
Tuchom (Pomorskie)
Pokazujecie nam swoje termometry
Polska
Zniszczony przez wichurę dom w regionie Waikato
"Obok przepłynął mój portfel"
Świat
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po walentynkach
Świat
Rano było jeszcze mroźno (-15)
Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
Polska
Zima, śnieg, lód, morze
Mroźny i śnieżny początek tygodnia
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom