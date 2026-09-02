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Świat

Trzy ataki dzikiego zwierzęcia w ciągu kilku dni. Jest nagranie

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zwierze
Jeden z ataków zarejestrowano na nagraniu
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Dzikie zwierzę zaatakowało kilka osób w mieście Lebanon w stanie New Hampshire. Na razie nie wiadomo dokładnie, co to za gatunek, choć służby mają pewne podejrzenia. Jeden z incydentów został zarejestrowany na nagraniu.

Policja z miasta Lebanon w amerykańskim stanie New Hampshire poinformowała o trzech atakach na ludzi dokonanych przez dzikie zwierzę. Miało do nich dojść w ostatnich dniach w rejonie jednego z parkingów. Jeden z incydentów został zarejestrowany w poniedziałek na nagraniu z kamery monitoringu. Widać na nim mężczyznę atakowanego przez zwierzę. Według władz może być to urocjon wirginijski, zwany też lisem wirginijskim, albo kuna rybożerna. Poszkodowani mieli zostać podrapani przez napastnika. Zwierzęta miały wykazywać "niezwykle agresywne zachowanie wobec ludzi".

- Na razie nie jesteśmy w stanie z całą pewnością zidentyfikować tego zwierzęcia - powiedział Eric Brown z Departamentu Rybołówstwa i Łowiectwa stanu New Hampshire, choć początkowo oświadczył gazecie "Valley News", że na podstawie rozmów ze świadkami jest "całkiem pewien", iż chodzi o urocjona. Ekspert był jednak przekonany, że we wszystkich trzech dotychczasowych incydentach brało udział to samo zwierzę.

Tak wygląda urocjon wirginijski
Tak wygląda urocjon wirginijski
Źródło zdjęcia: Jahid Kiron/Shutterstock

Policja prowadzi poszukiwania i zaleca ostrożność

Policja prowadzi akcję poszukiwawczą zwierzęcia. - Chcemy sprawdzić za pomocą kamery termowizyjnej zamontowanej na dronie, czy uda nam się wykryć coś na skraju lasu, aby zlokalizować to zwierzę, schwytać je i wysłać do badań - tłumaczył Phil Roberts, komendant miejscowej policji.

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Jak donoszą lokalne media, policja prosi mieszkańców o zgłaszanie wszelkich kolejnych podobnych zdarzeń oraz apeluje do osób ugryzionych lub podrapanych przez dzikie zwierzę, aby natychmiast udały się do szpitala.

Źródło: WCAX, Valley News
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Tagi:
zwierzętaUSAPolicja
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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