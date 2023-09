Dziś nie zwracamy na nie uwagi, niebawem każde spotkanie z nimi może być darem

Luksusowe domki dla tych, co zapylają. Białystok dba o owady Pszczoły samotnice, trzmiele, motyle, biedronki, złotooki oraz tzw. bzygowate, czyli owady z rzędu muchówek, mają w Białymstoku schronienie. Te wszystkie owady, jak się okazuje, niezbędne do poprawy jakości miejskiej przyrody, znajdą schronienie w specjalnych domkach, ustawionych przez Urząd Miejski w Białymstoku. Na razie to 12 domków w różnych częściach miasta, w parkach, ale także przy pasach drogowych, czy w pobliżu powstających łąk kwietnych. Akcja ma wspomóc pożyteczne owady zapylające, żyjące w przestrzeni miejskiej. Marta Balukiewicz | Fakty po południu