Trzęsienie ziemi w Dolinie Krzemowej. "Największe w regionie od 15 lat"

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,1 zdarzyło się we wtorek wieczorem polskiego czasu w Kalifornii - poinformowała Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS). Trzęsienie, które objęło rejon Zatoki San Francisco (Bay Area), w tym miasto San Jose i Dolinę Krzemową, wystąpiło na głębokości 6,9 km. Doszło po nim do dwóch wstrząsów wtórnych. Nie ma doniesień o poszkodowanych ani o poważnych stratach materialnych.

Obszar Bay Area, na którym doszło do wtorkowego trzęsienia ziemi, zamieszkuje łącznie prawie pięć milionów ludzi. Było na tyle silne, że uruchomiono system ostrzegania, w tym alerty na telefony komórkowe. Jak powiedziała w rozmowie ze stacją NBC News Lucy Jones, emerytowana sejsmolog .z USGS obecnie pracująca w California Institute of Technology (CalTech), było to największe trzęsienie ziemi w rejonie Zatoki San Francisco od 15 lat. Miało magnitudę 5,1. Po nim nastąpiły wstrząsy wtórne, o magnitudach 3,1 i 2,2.