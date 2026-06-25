Świat Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Przerażające nagrania z lotniska Oprac. Paulina Borowska |

Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Zniszczenia na lotnisku w Caracas Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W środę po południu Wenezuelę nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5. Według wstępnych informacji zginęły co najmniej 32 osoby, a 700 zostało rannych, ale rzeczywista liczba poszkodowanych może być dużo wyższa. Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) oszacowała, że po drugim głównym wstrząsie istnieje 44 procent ryzyka, że ofiar śmiertelnych będzie ponad 10 tysięcy - podało BBC.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Nagrania z lotniska

Wstrząsy były odczuwalne w wielu częściach kraju, ale największa skala zniszczeń dotyczy stolicy i okolic. Ziemia zatrzęsła się między innymi na lotnisku Maiquetia w Caracas, największym porcie lotniczym w Wenezueli. Tam żywioł spowodował niemałe zniszczenia. W sieci pojawiły się przerażające nagrania z tego momentu.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026 Rozwiń

W momencie trzęsienia ziemi na lotnisku był Wilmer Azuaje, były deputowany do wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego, który także opublikował nagranie przedstawiające sceny, jakie się tam rozegrały. Widać na nim trzęsące się ściany, opadający kurz i pył i ludzi uciekających przed zagrożeniem. Późniejsza część nagrania przedstawia stan budynku chwilę po trzęsieniu ziemi.

- Zobaczcie, jak wygląda lotnisko Maiquetia, spójrzcie na tę katastrofę, wszystko zniszczone - powiedział, idąc korytarzem wśród gruzów i pyłu. - Spójrzcie na sufit, wszystko jest zniszczone, zrujnowane - mówił.

Tymczasowa prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała, że lotnisko zostało zamknięte wskutek "poważnych zniszczeń". Lokalne media podają, że wenezuelski minister spraw wewnętrznych Diosdado Cabello przekazał, że w niektórych częściach portu doszło do zawalenia się dachu. Według doniesień doszło do uszkodzeń m.in. siedzeń, powierzchni handlowych, oznakowań i sufitów.

Pełna skala zniszczeń lotniska nie jest jednak jeszcze znana. Władze portu nie wydały dotąd komunikatu w tej sprawie.