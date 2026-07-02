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Bohater na czterech łapach. Szuka wśród gruzów ocalałych

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Wenezuela. Akcja poszukiwawcza po trzęsieniu ziemi
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: JUAN BARRETO/AFP/East News
Tsunami to pies ratowniczy w typie rasy border collie. Pomógł uratować kilkanaście osób, które zostały uwięzione pod gruzami w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zanim stał się czworonożnym bohaterem, sam został uratowany.

Kilka lat temu zmaltretowany i zabiedzony pies w typie rasy border collie został uratowany z ulicy w Caracas, stolicy Wenezueli. Kiedy wydobrzał, przekazano go ratownikowi Jorge Beensowi, założycielowi organizacji "K-SAR ECID", która zajmującej się szkoleniem psów do akcji ratunkowo-poszukiwawczych - napisał hiszpański dziennik "ABC". Zwierzę przeszło specjalistyczne szkolenie i stało się psim bohaterem. Teraz szuka ocalałych pod gruzami ludzi, który przeżyli trzęsienia ziemi w Wenezueli.

>>> CZYTAJ: Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli

Stał się bohaterem Wenezuelczyków i symbolem nadziei

Tsunami stał się znany w Wenezueli dzięki akcji, podczas której odnalazł 60-latka przebywającego przez sześć godzin pod zwaliskiem ośmiopiętrowego budynku. Zdjęcia z tej misji szybko rozprzestrzeniły się na platformach społecznościowych, a pies, za którego wskazówką podążyli ratownicy i ocalili mężczyznę, stał się bohaterem Wenezuelczyków i symbolem nadziei.

Tsunami specjalizuje się w poszukiwaniu ocalałych. Wykazał się już trzy lata temu w Turcji, gdy brał tam udział w akcjach poszukiwawczych po trzęsieniu ziemi - przypomniał hiszpański dziennik.

Tsunami ratuje ludzi
Tsunami ratuje ludzi
Źródło zdjęcia: JUAN BARRETO/AFP/East News

Trzęsienie ziemi w Wenezueli

W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, do którego doszło w ubiegłym tygodniu, zginęło - według najbardziej aktualnych danych - 2295 osób. Ponadto prawie 11,3 tysięcy osób zostało rannych, a dziesiątki tysięcy jest uznawanych za zaginione. Ekipy ratunkowe wciąż poszukują ludzi uwięzionych pod gruzami, choć z każdym dniem szanse na znalezienie żywych maleją.

Trwa walka o uwolnienie jak najwięcej osób spod gruzów. Ratownicy o akcji w Wenezueli

Następca Oriona

Gazeta przypomniała, że to nie pierwszy wenezuelski bohater na czterech łapach. W 1999 roku po powodziach i osunięciach ziemi, wywołanych ulewnymi deszczami, stał się nim rottweiler Orion, który przyczynił się do uratowania 37 osób. Hiszpański dziennik napisał, że nie tylko postawiono mu pomnik, ale i otrzymał oficjalne odznaczenie wenezuelskie. Wielu Wenezuelczyków mówi o Tsunami jako o "drugim Orionie" - podkreślił dziennik.

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Źródło: PAP, Forbes, ABS.es
Tagi:
trzęsienie ziemiWenezuelazwierzęta
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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