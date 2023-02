"Silne i przerażające" wstrząsy w Walii. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24

Przed północą czasu lokalnego w piątek w rejonie walijskiego hrabstwa Powys doszło do trzęsienia ziemi - poinformowała brytyjska agencja rządowa British Geological Survey (BGS).

"Silne i przerażające"

"Jakby 20 ciężarówek przejechało przed domem"

Świadczą też o tym telefony wykonane do policjantów w Gwent. Jak przekazali, przez całą noc odebrali "wiele połączeń". Jeden z mieszkańców miejscowości Rhiwbina, Robert Griffiths opowiadał, że zamierzał zasiąść i obejrzeć telewizję, gdy nagle cały jego dom się zatrząsł. - To było jakby 20 ciężarówek przejechało przed domem. To najbardziej niezwykłe i dość dziwne - opowiadał w rozmowie z BBC.