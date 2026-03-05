Logo TVN24
Świat

Trzęsienie ziemi w USA. Jedno z najsilniejszych w historii stanu

Trzęsienie ziemi w Luizjanie
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło: NOAA Science On a Sphere
Luizjanę w Stanach Zjednoczonych nawiedziło jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii stanu. Wstrząsy mogło odczuć nawet kilkaset tysięcy osób.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W czwartek rano o godzinie 5.30 lokalnego czasu w Luizjanie zarejestrowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,9 - poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS). Epicentrum znajdowało się w rejonie parafii cywilnej Red River, około 11 kilometrów na zachód od miasta Edgefield w północno-zachodniej części stanu.

Takie wstrząsy w Luizjanie są rzadkością

Choć magnituda może nie wydawać się wysoka, to Luizjana nie jest obszarem znanym z silnych trzęsień ziemi. Jak przekazała telewizja CNN, najsilniejsze zarejestrowane do tej pory wstrząsy na terenie stanu, z października 1930 roku, miały magnitudę 4,2. Silniejsze trzęsienia miały miejsce jedynie u wybrzeży stanu. W 2006 roku około 160 km na południe od miasta Grand Isle w Luizjanie, w Zatoce Meksykańskiej, miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3.

USGS poinformowało, że około 19 tysięcy osób poczuło średnie wstrząsy, a ponad 650 tys. osób - słabe. Byli to nie tylko mieszkańcy Luizjany, ale także pobliskich stanów - Teksasu i Arkansas.

Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: CNN, USGS

Źródło zdjęcia głównego: USGS

trzęsienie ziemiUSA
