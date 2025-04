Zamieszanie w programie na żywo. Nagranie

W środę po południu w Turcji doszło do serii trzęsień ziemi. Najsilniejsze z nich miało magnitudę 6,2. Chociaż wstępna ocena szkód wykazała, że żaden budynek mieszkalny nie został uszkodzony, wstrząsy wywołały panikę wśród mieszkańców miasta.

"Nami również mocno trzęsie"

Moment trzęsienia został uchwycony podczas telewizyjnego programu na żywo. W telewizji Ekol TV nadawany był program dotyczący jednego z ważnych momentów wojny grecko-tureckiej, której rocznica przypada właśnie na 23 kwietnia. Rozmowę z ekspertem przerwały wstrząsy - na nagraniu udostępnionym przez agencję Reuters widać, jak całe studio się trzęsie. Do zdarzenia odniósł się prezenter programu.

- Drodzy widzowie, w Stambule właśnie wystąpiło silne trzęsienie ziemi. Musimy odnieść się do tego na antenie, nami również mocno trzęsie - powiedział. Jak wyjaśnił, wcześniej doszło do słabszych wstrząsów, które były wyczuwalne, ale nie aż tak niepokojące. - Trzęsienia ziemi to rzeczywistość Turcji, rzeczywistość Stambułu - dodał.