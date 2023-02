Polscy strażacy z pomocą na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi. Akcję ratowniczą zaczęli w Besni w Turcji

Na miejsce poleciało także pięciu ratowników medycznych, zabrano 20 ton sprzętu. Polska grupa zabrała ze sobą sprzęt poszukiwawczy, sprzęt do rozbudowy obozowiska i do stabilizacji konstrukcji uszkodzonych budynków.

Pierwszy uratowany człowiek

Polscy strażacy działają w Besni

Zanim przystąpiono do działań, we wtorek rano dwoma autokarami i dwiema ciężarówkami ze sprzętem polska grupa ruszyła z lotniska Gaziantep do Adiyaman, gdzie mieli prowadzić akcję. Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak poinformował jednak, że polscy ratownicy w czasie przejazdu decyzją tureckich władz zostali przekierowani do Besni. Miasto liczy 70 tysięcy mieszkańców. Znajduje się około 50 kilometrów na zachód od Adiyamanu. W mediach społecznościowych pokazał mapę terenu działań Polaków. Są tam jedyną działającą ekipą. "Dużo pracy przed naszymi ratownikami i psiakami" - napisał.