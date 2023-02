Polscy strażacy w Turcji. "Zdeterminowani", bo pogoda drastycznie zmniejsza szanse na przeżycie pod gruzami

- Grupa wylądowała o godzinie 2.30 polskiego czasu na lotnisku w Gaziantep. Jej zadaniem będzie udanie się do miejscowości Adiyaman, to jest miasto liczące około 300 tysięcy mieszkańców, oddalone od lotniska o 160 kilometrów - powiedział we wtorek rano na antenie TVN24 nadbrygadier doktor inżynier Mariusz Feltynowski, rekor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Dodał, że będą tam też pracować specjalnie wyszkolone grupy z Algierii i Cypru. - Będą to trzy grupy międzynarodowe, które jako jedyne się tam udają. Prawdopodobnie koordynacja całego sektora będzie należała do Polski i Algierii - mówił.