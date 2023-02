Trzęsienie ziemi w Turcji. Polscy strażacy wydobyli żywe osoby spod gruzów w Besni

Polscy strażacy prowadzą akcję ratowniczą w rejonie tureckiego miasta Besni, 50 kilometrów od stolicy prowincji, Adiyaman. We wtorek po południu dotarły informacje o kolejnych sukcesach. Do wieczora spod gruzów udało się wydobyć trzy żywe osoby. Komendant główny PSP Andrzej Bartkowiak zapowiedział, że do działań w nocy skierowane zostaną wszystkie polskie zespoły, które przybyły do Turcji.

Z grupą pojechało pięciu członków Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej (anestezjolog, pielęgniarz i trzech ratowników medycznych), zabrano 20 ton sprzętu. Polska grupa wzięła ze sobą sprzęt poszukiwawczy, sprzęt do rozbudowy obozowiska i do stabilizacji konstrukcji uszkodzonych budynków.

Uratowani spod gruzów

Do wtorku wieczorem polskim ratownikom udało się wydostać spod gruzów trzy żywe osoby. O trzecim uratowanym napisał po godzinie 19 w mediach społecznościowych komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak: "Trzecia osoba uwolniona z gruzów. Brawo, jesteście mistrzami. Walczymy dalej. Uważajcie na siebie".

O pierwszym sukcesie polskich ratowników komendant PSP poinformował po godzinie 15: "Pierwszy uratowany człowiek. Wydobyty z gruzowiska mężczyzna przez naszych ludzi wspólnie z tureckimi ratownikami. Brawo, super. DUMA!!!!".

Około 18 nadeszła kolejna dobra wiadomość. "Udało się wydobyć drugą osobę żywą, Po rozmowie z Dowódcą Grupy, do działań w nocy skierowane zostaną wszystkie nasze zespoły. Czas nas goni!!!! Walka trwa o życie ludzi Trzymajcie się !!!!" - napisał komendant główny PSP.

Wcześniej szef polskich strażaków przekazał, że wytypowano "miejsce gdzie pod gruzami mogą znajdować się trzy osoby".

Polscy strażacy działają w Besni

Zanim przystąpiono do działań, we wtorek rano dwoma autokarami i dwiema ciężarówkami ze sprzętem polska grupa ruszyła z lotniska Gaziantep do Adiyamanu, gdzie mieli prowadzić akcję. Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak poinformował jednak, że polscy ratownicy w czasie przejazdu decyzją tureckich władz zostali przekierowani do Besni. Miasto liczy 70 tysięcy mieszkańców. Znajduje się około 50 kilometrów na zachód od Adiyamanu. W mediach społecznościowych pokazał mapę terenu działań Polaków. "Dużo pracy przed naszymi ratownikami i psiakami" - napisał.

Komendant główny wyjaśniał, że według wstępnych informacji w regionie zawaliło się wiele domów, w tym wielorodzinnych, gdzie wciąż mogą znajdować się żywi ludzie. Dowódca HUSAR Poland bryg. Grzegorz Borowiec wcześniej przekazał, że według mieszkańców w mieście zupełnie zawaliło się prawie trzydzieści budynków. - Szanse na odnalezienie kogoś są bardzo duże - ocenił.

Jak dodał Borowiec, Polacy byli prawdopodobnie pierwszą grupą zagraniczną, która dotarła w ten rejon. - Ludzie wyszli na drogę, zatrzymali nas, prosząc o pomoc - mówił. Wśród mieszkańców, którzy wyszli do polskich ratowników, był burmistrz miasta.

Dowódca nie określił, jak długo grupa zostanie w Besni. - Ciężko na ten moment powiedzieć. Na razie jesteśmy tutaj, rozbijamy tutaj bazę operacji - powiedział.

Niezwykle ciężka praca

Jak powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, Polska nadal będzie wspierać stronę turecką w niesieniu pomocy na terenie dotkniętym przez trzęsienie ziemi. - Turcja zawsze może na nas liczyć i my na Turcję - wskazał. - Potwierdzimy naszą reputację wspierających przyjaciół w potrzebie, tak jak w przypadku ostatnich pożarów w Turcji (...). Nasza renoma w Europie jest tutaj dobrze zasłużona i na pewno uda nam się działać zgodnie z tymi standardami, których się od nas oczekuje i których sami od siebie oczekujemy - oświadczył.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zadeklarował tego samego dnia, że w razie potrzeby Polska wyśle do Turcji kolejną zmianę strażaków. - Oni tam będą fizycznie pracowali dzień i noc - wyjaśnił. - W ciągu tygodnia, jeżeli będzie taka potrzeba i możliwość ratowania ludzi, którzy są zasypani, wyślemy następną zmianę.

Dowódca grupy HUSAR Poland brygadier Grzegorz Borowiec mówił, że akcja polskich strażaków po trzęsieniu ziemi w Turcji będzie jedną z najtrudniejszych i potrwa około siedmiu dni. - Siedem dni to jest takie maksimum, jeżeli chodzi o działania poszukiwawczo-ratownicze. Przeżywalność po siedmiu dniach jest praktycznie bliska zeru - dodał.

W kontakcie z wojskiem

Jak mówił na antenie TVN24 Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP, polska grupa porusza się ciężarówkami, które otrzymała od władz lokalnych.

- Jesteśmy też w kontakcie z polskim wojskiem, które jest tam na misji w ramach NATO, będą nam pomagali. Otrzymujemy duże wsparcie od władz lokalnych, ale przede wszystkim liczymy na siebie, na nasz sprzęt. Jesteśmy samowystarczalną grupą, przez 36 godzin możemy funkcjonować bez pomocy z zewnątrz - mówił Kierzkowski.

Zauważył, że niska temperatura to coś nowego, z czym polska grupa będzie się stykać. Głównie grupa była na akcjach ratunkowych poza granicami kraju w porze ciepłej, kiedy jest o wiele łatwiej działać. - Ale zabrane zostały odpowiednie namioty, śpiwory, ciepłe ubrania. Jesteśmy dobrze przygotowani - zapewnił rzecznik.

Chwalił umiejętności specjalnie wyszkolonych psów. - Psy ratownicze w rewelacyjny sposób, bardzo szybki, lokalizują osoby poszkodowane, dzięki temu minimalizujemy czas dotarcia do tych osób. W dalszej kolejności wykorzystuje się sprzęt techniczny do przebijania się przez gruzy, stopy, konstrukcje żelbetowe. Robimy tak, żeby nie wyrządzić szkód osobom, które są zasypane - opowiadał. - To są bardzo delikatne i czasochłonne operacje - dodał.

