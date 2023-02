Zaledwie dwa tygodnie temu przeżyli koszmar. Dziś znów musieli uciekać

Trzęsienie ziemi, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w tureckiej prowincji Hatay, wywołało panikę wśród mieszkańców regionu. Przerażeni ludzie z płaczem opuszczali swoje domy i wybiegali na ulice. Dwa tygodnie temu obszar ten został ciężko dotknięty przez katastrofalne wstrząsy, które doprowadziły do śmierci ponad 47 tysięcy ludzi.

W poniedziałkowy wieczór ziemia zatrzęsła się w prowincji Hatay w Turcji . Wstrząsy sejsmiczne o magnitudzie 6,3 były odczuwalne w Syrii, Egipcie i Libanie. W ich wyniku doszło do zawalenia się budynków, a jak przekazał burmistrz prowincji, pod gruzami uwięzieni zostali ludzie.

Strach przed kolejnymi wstrząsami

- To był pierwszy raz, kiedy wróciliśmy do domu po trzęsieniu - opowiedział "Guardianowi" mieszkaniec miejscowości Ekinci. - Leżałem na podłodze i wtedy nastąpiło kolejne trzęsienie ziemi. Usłyszeliśmy coś, co brzmiało jak kolejne walące się budynki i kolejne zniszczenia w naszym domu - relacjonował.