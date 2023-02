Liczba zabitych na skutek trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii może sięgnąć około 67 tysięcy - informują o wynikach swoich analiz niemieccy eksperci z Instytutu Geofizyki w Instytucie Technologii w Karlsruhe (KIT). Jak dodano, może to być jedna z największych tego typu katastrof na świecie od ponad stu lat.

Liczba śmiertelnych ofiar poniedziałkowego trzęsienia ziemi, które nawiedziło południowo-wschodnią Turcję i północno-zachodnią Syrię, stale rośnie. Według danych podawanych w czwartek wieczorem, przekroczyła 20 tysięcy. Według ekspertów liczba zabitych może jeszcze znacznie wzrosnąć. Oszacowali to naukowcy z niemieckiego Instytutu Geofizyki w Instytucie Technologii w Karlsruhe (KIT).

- Szybkie prognozy oparte na empirycznych modelach zniszczeń sugerują do 11 800 do około 67 000 ofiar śmiertelnych - przekazał Andreas Schaefer z KIT. Analizę opublikowano w środę. Jak wyjaśnia portal tygodnika "Zeit", szacunki dotyczące tego typu katastrof oblicza się na podstawie porównań historycznych, aktualnych danych o infrastrukturze budynków i liczbie ludności, a także czynników takich jak pora dnia, w której doszło do trzęsienia.