Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Czy można to było przewidzieć? Dlaczego było tak silne? Ekspert odpowiada

Czy da się przewidzieć trzęsienia ziemi takie jak to, które w poniedziałek rano nawiedziło Turcję i Syrię? Jak wyjaśniała na antenie TVN24 dr inż. Anna Kwietniak z Akademii Górniczo-Hutniczej, jest to w praktyce niemożliwe nawet w regionach aktywnych sejsmicznie. Do tak katastrofalnych wstrząsów dochodzi jednak stosunkowo rzadko. Aby wystąpiły - tłumaczyła ekspertka - konieczne są potężne naprężenia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W poniedziałek rano w południowo-wschodniej Turcji i północnej Syrii doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie ok. 7,8 - jednego z najsilniejszych w historii regionu. W katastrofie zginęły tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy są ranne, a bilans ofiar nadal nie jest uważany za ostateczny. Doszło też do potężnych zniszczeń na obszarze o długości 300 kilometrów. Z pomocą ruszył między innymi polski zespół ratowniczy ze specjalnie wyszkolonymi psami.

O tym, co leży u podstaw trzęsień ziemi na tym obszarze, i dlaczego tegotygodniowe wstrząsy okazały się tak niebezpieczne, opowiadała na antenie TVN24 dr inż. Anna Kwietniak z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Niebezpieczeństwo, którego nie da się przewidzieć

- Trzęsień ziemi nie możemy przewidzieć, nie możemy powiedzieć, że ono wystąpi jutro czy pojutrze o danej godzinie - wyjaśniła ekspertka. - Natomiast wiemy, że jesteśmy w regionie, który jest aktywny sejsmicznie. Znajduje się na styku płyt tektonicznych i w tym regionie występują trzęsienia ziemi - kontynuowała

Kwietniak wytłumaczyła, że do obecnego trzęsienia doszło na uskoku wschodnioanatolijskim. To pęknięcie w skorupie ziemskiej połączone jest z systemem trzech innych granic płyt tektonicznych. - Został uruchomiony segment uskoku na długości 180 kilometrów, od głębokości około 20 kilometrów aż do powierzchni ziemi. Skala uruchomienia tego uskoku przekłada się na tę wysoką magnitudę - tłumaczyła.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Błękitne linie wyznaczają obszar, gdzie były odczuwalne wstrząsy. Czerwone linie to granice płyt tektonicznych USGS

Niezwykle silne wstrząsy

Jak dodała Kwietniak, chociaż region uskoku wschodnioanatolijskiego jest aktywny sejsmicznie, stosunkowo rzadko występują tam wstrząsy o magnitudzie powyżej 7,0. Zdecydowanie częściej obserwowane są one na północnej odnodze uskoku. - Ostatnie trzęsienie ziemi, które wystąpiło w tym rejonie w 1905 roku, miało magnitudę 6,8. Od tego czasu na tym segmencie nie było wstrząsu, w związku z czym skorupa ziemska kumulowała te naprężenia. Te wczorajsze wydarzenia i seria wstrząsów (...) to jest to ogromne wyzwolenie energii, które jest odpowiedzialne za duże trzęsienie - powiedziałą.

Jak długo może trwać seria wstrząsów w regionie? Ekspertka wytłumaczyła, że w regionach na styku dwóch płyt tektonicznych sejsmiczność rejestrowana jest bez przerwy, chociaż bez wyzwolonej dużej energii są to najczęściej słabsze zjawiska o magnitudzie 3-4.

- Ciężko powiedzieć, kiedy to miejsce się uspokoi, czy te napięcia będą się budowały - przyznała.

PAP

Od czego zależy aktywność uskoku?

Jak dochodzi do uruchomienia uskoku? Kwietniak przypomniała, że chociaż procesy geologiczne - takie jak ruchy płyt litosfery (zewnętrznej powłoki Ziemi) - są niewidoczne, to zachodzą cały czas.

- Uskok wschodnioanatolijski jest granicą pomiędzy Płytą Arabską i Płytą Anatolijską. Te dwie płyty się względem siebie poruszają z tempem takim, jak rosną paznokcie, dwa centymetry na rok - wyjaśniła. - Ruch tych płyt, skądinąd napędzany mechaniką górnego płaszcza ziemskiego, sprawia, że kiedy materiał tych dwóch płyt jest już za słaby, a naprężenia nie mogą się kumulować, następuje uruchomienie uskoku, jego przesunięcie, co powoduje rozchodzenie się fali sejsmicznej - powiedziała naukowczyni.

Powierzchniowa fala sejsmiczna jest właśnie tym czynnikiem, który powoduje największe zniszczenia na powierzchni. Ma ona największą amplitudę, co przekłada się na jej niszczycielski potencjał.

PAP

Posłuchaj całej rozmowy z ekspertką:

Ekspertka o trzęsieniu ziemi TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:as//rzw

Źródło: TVN24