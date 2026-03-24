Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Oceanię

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło: NOAA Science On a Sphere

We wtorek przed godziną 6 polskiego czasu (przed godziną 18 lokalnego czasu) w okolicach Tonga, państwa w Oceanii, doszło do silnego trzęsienia ziemi. Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych miało ono magnitudę 7,5. Epicentrum znajdowało się około 166 kilometrów na zachód od miasta Neiafu w północnej części archipelagu, a hipocentrum zarejestrowano na głębokości 237 kilometrów.

Silne trzęsienie ziemi w Tonga Źródło: USGS

Trzęsienie ziemi w Tonga. Czy istnieje ryzyko tsunami

Po silnym trzęsieniu ziemi na Pacyfiku pojawiły się obawy o powstanie fali tsunami. Amerykańskie Pacyficzne Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku (PTWC) wykluczyło jednak ryzyko powstania - często niszczycielskich - fal oceanicznych, uzasadniając to dużą głębokością, na której zarejestrowano wstrząsy.

Tonga leży w tak zwanym Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To obszar otaczający niemal nieprzerwanie Oceanie Spokojny na długości około 40 tysięcy kilometrów, złożony w pasu rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Bardzo często dochodzi w nim do trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych.

Pacyficzny Pierścień Ognia Źródło: PAP

Opracował Krzysztof Posytek/ads