Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Oceanię

Silne trzęsienie ziemi w Tonga
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło: NOAA Science On a Sphere
Silne trzęsienie ziemi nawiedziło okolice Tonga w Oceanii. Według wstępnych szacunków miało ono siłę 7,5. Amerykańskie służby oceniły, czy istnieje ryzyko tsunami.

We wtorek przed godziną 6 polskiego czasu (przed godziną 18 lokalnego czasu) w okolicach Tonga, państwa w Oceanii, doszło do silnego trzęsienia ziemi. Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych miało ono magnitudę 7,5. Epicentrum znajdowało się około 166 kilometrów na zachód od miasta Neiafu w północnej części archipelagu, a hipocentrum zarejestrowano na głębokości 237 kilometrów.

Silne trzęsienie ziemi w Tonga
Silne trzęsienie ziemi w Tonga
Źródło: USGS

Trzęsienie ziemi w Tonga. Czy istnieje ryzyko tsunami

Po silnym trzęsieniu ziemi na Pacyfiku pojawiły się obawy o powstanie fali tsunami. Amerykańskie Pacyficzne Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku (PTWC) wykluczyło jednak ryzyko powstania - często niszczycielskich - fal oceanicznych, uzasadniając to dużą głębokością, na której zarejestrowano wstrząsy.

Tonga leży w tak zwanym Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To obszar otaczający niemal nieprzerwanie Oceanie Spokojny na długości około 40 tysięcy kilometrów, złożony w pasu rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Bardzo często dochodzi w nim do trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych.

Pacyficzny Pierścień Ognia
Pacyficzny Pierścień Ognia
Źródło: PAP

Opracował Krzysztof Posytek/ads

Źródło: USGS, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: USGS

Udostępnij:
Tagi:
PacyfikTrzęsienia ziemi
