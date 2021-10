Trzęsienie ziemi w okolicy Tokio. Ponad 30 rannych, wstrzymany ruch pociągów i brak prądu

Trzęsienie ziemi w Tokio, do którego doszło w czwartek wieczorem miało magnitudę 5,9. Ponad 30 osób zostało rannych. Był wstrzymany ruch kolejowy oraz występowały problemy z dostępem do prądu.

Wstrząs, odczuwalny prawie na całym obszarze wschodniej Japonii, wstrząsnął budynkami i uruchomił alarmy w telefonach mieszkańców, aby dać im czas na dotarcie w bezpieczne miejsce. Doszło do przerw w dostawie prądu. Japońskie władze poinformowały, że trzęsienie nie spowodowało poważnych szkód.

Według japońskiej, rosnącej skali stosowanej do trzęsień ziemi, czwartkowe zdarzenie miało piątą kategorię. Japońska Agencja Meteorologiczna podała, że zjawiska o takiej sile mogą uszkadzać budynki i linie energetyczne.

11 marca 2011 roku północno-wschodnie wybrzeże Japonii nawiedziło trzęsienie o magnitudzie 9. Było to najsilniejsze trzęsienie w historii kraju. Po zdarzeniu pojawiło się potężne tsunami. W konsekwencji doszło do awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie. Naukowcy twierdzą, że była to jedna z najpoważniejszych na świecie katastrof nuklearnych, zaraz po katastrofie w Czarnobylu.