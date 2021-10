Trzęsienie ziemi w okolicy Tokio. Wstrzymano ruch kolejowy, pojawiły się przerwy w dostawie prądu

Trzęsienie ziemi w Tokio, do którego doszło w czwartek wieczorem miało magnitudę 6,1. Premier Japonii Fumio Kishida zapewnił, że do regionów najbardziej dotkniętych zjawiskiem wysłane zostaną ekipy ratunkowe. Konieczne było wstrzymanie ruchu kolejowego, doszło także do przerwy w dostawie prądu.