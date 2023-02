Trzęsienie ziemi w Rumunii. "Całe piętro zaczęło się ruszać. Wpadliśmy w panikę"

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2 wystąpiło w poniedziałek w południowo-wschodniej Rumunii. Było odczuwalne w co najmniej kilku miastach. Nie ma doniesień na temat zniszczeń i ofiar. Mieszkańcy, którzy odczuli wstrząsy, opisują, że w pośpiechu opuszczali budynki.

Trzęsienie było odczuwalne w innych dużych miastach. To między innymi Timișoara i Krajowa w zachodniej Rumunii, Kluż-Napoka na północnym zachodzie oraz Sybin w środkowej części kraju.

Całe piętro zaczęło się trząść. Relacje świadków

- Leżałem na łóżku i zaczęło się ono ruszać - opowiadał mężczyzna, który odczuł wstrząsy. - Założyłem kurtkę i wyszedłem na zewnątrz tak szybko, jak to było możliwe - relacjonował. Jak opisywał inny, "ściany w moim salonie zaczęły się trząść". - Wziąłem psa i wyszedłem - dodał.

Wstrząsy na granicy Turcji i Syrii i we Włoszech

Według ekspertów poniedziałkowe trzęsienie w Rumunii najprawdopodobniej nie miało związku tragicznym trzęsieniem ziemi w na granicy Turcjii i Syrii, do którego doszło tydzień temu i które spowodowało śmierć dziesiątek tysięcy ludzi .

Specjaliści twierdzą, że wstrząsy na południowym zachodzie Rumunii mogły być natomiast powiązane z aktywnością sejsmiczną we Włoszech. W połowie ubiegłego tygodnia w rejonie Sieny w Toskanii odnotowano co najmniej 80 wstrząsów, z czego najsilniejszy miał magnitudę 3,5. W ramach prewencji zamknięte szkoły i niektóre urzędy. Lokalne media w poniedziałek poinformowały, że życie w mieście wróciło do normy, ponieważ wstrząsy stały się niemal nieodczuwalne. Otwarte znów są szkoły i inne obiekty. Zamknięta pozostawała tylko katedra.