Świat

Trzęsienie ziemi w pobliżu San Francisco

Źródło: CNN
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 nawiedziło okolice amerykańskiego miasta San Francisco. Wstrząs zbudził mieszkańców gęsto zaludnionego regionu San Francisco Bay Area. Według miejscowych mediów w niektórych budynkach pękły szyby.

W poniedziałek w rejonie Zatoki San Francisco wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3. Wstrząs zarejestrowano o godzinie 2.56 rano czasu lokalnego (9.56 w Polsce), około 1,6 km na południowy wschód od miasta Berkeley w Kalifornii. Jak podają amerykańskie media, wydarzenie zbudziło część mieszkańców regionu San Francisco Bay Area wywołując u nich niepokój i przygotowania na ewentualne wstrząsy wtórne. System szybkiego transportu Bay Area Rapid Transit zwolnił ruch pociągów, by przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa.

Źródło: Mapy Google

"Jakby samochód uderzył w mój dom"

Agencja prasowa AP podała, że z powodu wstrząsów w niektórych budynkach pękły szyby, a w sklepach towary spadły z półek. Trzęsienie było odczuwalne nawet w oddalonym o ok. 170 km od San Francisco mieście Salinas. Jednocześnie nie odnotowano poważnych obrażeń ani ofiar.

- Zatrzęsło się w naszym newsroomie. Zaskoczyło to nas - powiedział prezenter stacji KTVU-TV cytowany przez AP.

- Czułam, jakby samochód uderzył w mój dom - opisywała jedna ze studentek.

Sejsmolodzy z United States Geological Survey (USGS) wciąż analizują dane, co może skutkować aktualizacją magnitudy i mapy intensywności wstrząsów. Według agencji 4 stycznia 2018 roku okolice Berkeley nawiedziło podobne trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4.

- Jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, to są to takie, które ludzie odczuwają, ale nie wiążą się z nimi duże skutki - powiedział Brayden Murdock z Narodowej Służby Meteorologicznej w Monterey.

Ostatnie poważne trzęsienie ziemi w San Francisco, o magnitudzie 6,9 miało miejsce 17 października 1989 roku w Loma Prieta. Zginęły wtedy 63 osoby. Zdaniem sejsmologów w ciągu najbliższych 30 lat w rejonie Zatoki San Francisco może dojść do podobnego wydarzenia. Istnieje 72 proc. szans, że wstrząs osiągnie magnitudę co najmniej 6,7.

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP, AP

Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google

