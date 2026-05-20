Świat

Trzęsienie ziemi w Peru. Ranni, poważne zniszczenia na cmentarzu

Peru
Trzęsienie ziemi w Peru
Źródło wideo: Reuters/Dunas TV Ica/Panamericana TV
Źródło zdj. gł.: Reuters/Panamericana TV
Trzęsienie ziemi nawiedziło południe Peru. Blisko 30 osób zostało rannych, a część z nich zabrano do szpitala. W wyniku zdarzenia na jednym z cmentarzy doszło do poważnych zniszczeń.

We wtorek 19 maja przed godziną 22 naszego czasu peruwiański region Ica nawiedziło trzęsienie ziemi. Jak podała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), miało magnitudę 5,8. Krajowe Centrum Sejsmologiczne Instytutu Geofizycznego w Peru (IGP) oceniło jednak, że magnituda była wyższa i osiągnęła 6,1. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w odległości 41 kilometrów na południe od miasta Ica.

Kilkadziesiąt osób rannych

Minister obrony narodowej Amadeo Flores po spotkaniu z władzami regionalnymi w Ica przekazał, że 27 osób odniosło obrażenia oraz zapowiedział przeprowadzenie kontroli na miejscu w celu ustalenia pełnego zakresu skutków zdarzenia oraz koordynacji działań ratowniczych.

Według informacji podanych przez lokalne media 11 osób wymagało pomocy medycznej w szpitalu. Na niektórych budynkach pojawiły się pęknięcia.

Zniszczenia na cmentarzu
Zniszczenia na cmentarzu
Źródło zdjęcia: Reuters/Panamericana TV

Zniszczenia na cmentarzu

Wstrząsy spowodowały znaczne zniszczenia na starym cmentarzu Saraja, gdzie zawaliło się około 20 wnęk w ścianach, pozostawiając trumny na widoku wśród gruzów.

Jak podała agencja informacyjna Reuters, wtorkowe trzęsienie ziemi było odczuwalne również w stolicy kraju - Limie - i innych pobliskich regionach, wywołując niepokój wśród ludności.

Źródło: Reuters, TeleSUR
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
