Co najmniej cztery ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi w Papui-Nowej Gwinei

Jak przekazały we wtorek lokalne władze, w wyniku trzęsienia ziemi, które uderzyło w Papuę-Nową Gwineę, życie straciły co najmniej cztery osoby. Zjawisko wystąpiło w poniedziałek w okolicach jeziora Chambri i miało magnitudę 7,2. Według Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego, trzęsienie było dość głębokie, gdyż pojawiło się na głębokości 80 kilometrów.

Setki zniszczonych domów

Pacyficzny Pierścień Ognia

Papua-Nowa Gwinea znajduje się w tak zwanym Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To strefa, w której często dochodzi do trzęsień ziemi i erupcji wulkanów. Kraj dość często zmaga się z trzęsieniami. W wyniku zjawiska, do którego doszło tam we wrześniu ubiegłego roku, i które miało magnitudę 7,6, zginęło siedem osób. W trzech prowincjach odnotowane zostały rozległe osuwiska.