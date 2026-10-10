Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Zniszczenia na zdjęciach

Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO

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Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,7. Wstrząsy wystąpiły na głębokości około 12 kilometrów tuż przed godziną 13 czasu lokalnego w prowincji Herrera, niedaleko wybrzeża. Portal La Prensa, powołując się na Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu w Panamie, poinformował o ponad 100 wstrząsach wtórnych.

Uszkodzone budynki w wielu miastach

Trzęsienie ziemi doprowadziło do poważnych zniszczeń. Największe pojawiły się w mieście Penonome, gdzie zawaliła się część hotelu - fragmenty konstrukcji spadły na zaparkowane pod nią samochody. Ponadto uszkodzony został budynek lokalnych władz oraz kościół. Żywioł był odczuwalny również w Panamie, stolicy kraju. Prewencyjnie ewakuowano wiele budynków biurowych.

Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MONCHO TORRES Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MONCHO TORRES Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MONCHO TORRES

Do zniszczeń doszło także w kurorcie turystycznym Playa Venao na wybrzeżu Pacyfiku. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia przedstawiające uszkodzone budynki. Poza tym trzęsienie ziemi dotknęło miasto Santiago de Veraguas, gdzie doprowadziło do zniszczeń między innymi w jednym z hoteli.

Imágenes desde Playa Venao, provincia de Los Santos #Sismo #Panamá pic.twitter.com/6887Kr47MS — 🇵🇦 Sistema de Alertas y Emergencias Panamá (@SistemaDeAlerta) October 9, 2026 Rozwiń

Utrudnienia w metrze i na lotnisku

La Prensa podała, że kilka godzin po trzęsieniu wciąż wstrzymane było kursowanie dwóch linii metra w stołecznej Panamie. Przez pewien czas nie działało międzynarodowe lotnisko Tocumen, obsługujące stolicę. Gdy wznowiło działalność, pojawiły się kilkugodzinne opóźnienia. Trzęsienie wpłynęło także na pracę stacji uzdatniania wody w miejscowości Chilibre.

Chociaż trzęsienie ziemi było bardzo silne, nie pojawiły się informacje o ofiarach śmiertelnych ani rannych. Po wstrząsach Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczno-Atmosferyczna (NOAA) wydała ostrzeżenie przed tsunami dla pacyficznych wybrzeży Ameryki Środkowej oraz części Ameryki Południowej. Po kilku godzinach alert został odwołany.

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi w Panamie Źródło zdjęcia: USGS