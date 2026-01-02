Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trzęsienie ziemi w Meksyku. Zawyły syreny, ewakuowano prezydentkę

Trzęsienie ziemi w Meksyku
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Silne trzęsienie ziemi nawiedziło w piątek rano stan Guerrero w południowym Meksyku. Miało magnitudę 6,5. Przez wstrząsy ewakuowano z budynku w czasie konferencji prasowej prezydentkę Claudię Sheinbaum.

Ziemia zatrzęsła się w piątek rano w meksykańskim stanie Guerrero. Miliony ludzi wyszły na ulicę, żeby sprawdzić, co się stało - podał Reuters. Epicentrum znajdowało się cztery kilometry na północny zachód od miasta Rancho Viejo w amerykańskim Teksasie. Hipocentrum odnotowano na głębokości 35 kilometrów.

Jak podał Reuters, powołując się na lokalne władze, nie ma doniesień o ofiarach ani o poważnych zniszczeniach.

Zawyły syreny, prezydentka Meksyku została ewakuowana

Silne wstrząsy przerwały konferencję prasową prezydentki Claudii Sheinbaum, która odbywała się w mieście Meksyk. Prezydentka przemawiała, gdy nagle zawyły syreny ostrzegające przed trzęsieniem ziemi. Sheinbaum zauważyła, że ​​ziemia pod nią drży, po czym spokojnie ewakuowała się wraz z dziennikarzami z budynku. Wkrótce potem konferencja prasowa została wznowiona - podał Reuters.

- Jak dotąd nie zgłoszono żadnych szkód ani żadnych ofiar śmiertelnych. O godzinie 9 odnotowano kilka niewielkich wstrząsów wtórnych, z których największy miał magnitudę 4,2 - przekazała prezydentka.

W stanie Guerrero znajduje się słynne Acapulco i inne kurorty, które stanowią główną atrakcję dla turystów.

Trzęsienie ziemi w Meksyku
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/MARIO GUZMAN

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MARIO GUZMAN

Udostępnij:
TAGI:
Meksyktrzęsienie ziemi
Czytaj także:
Noc śnieg park
Mroźna noc z zimowymi opadami
Śnieg
Wielka dostawa śniegu w części kraju. Szczegółowa prognoza
śnieg, zima, noc
Minister z apelem do podróżujących
Polska
Śmigłowiec strąca śnieg z drzew
Black Hawk pomaga w odśnieżaniu. Nagranie
Polska
Góry w hrabstwie Larimer w Kolorado
Zginęła turystka. Mogła zabić ją puma
Świat
Śnieżyca, droga
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
Śnieg, opady marznące, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Na co się szykować. Alarmy IMGW w całym kraju
Potężna śnieżyca w Zamościu woj Lubelskie
Kolejne fale śnieżyc przed nami. Jedna może być potężna
Planeta swobodna
"Odkrycie dekady". Potwierdzono istnienie planet swobodnych
Nauka
afganistan powodz
Powodzie błyskawiczne przewracały pojazdy. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Śnieg, wiatr, zima
To będzie kolejny śnieżny dzień
Brazylia
Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była
Świat
Śnieg, w nocy spadnie śnieg
Noc pod znakiem opadów
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda lała się na pole
Polska
zima Estonia Tallin shutterstock_478573534
Takiej awarii w tej europejskiej stolicy nie było od prawie 40 lat
Świat
Śnieg w parku
Pogoda na 5 dni. Gdzie spadnie śnieg i chwyci mróz
plug
Pług śnieżny siał spustoszenie. Nagranie
Świat
Jest szansa na śnieg
Śnieg zostanie z nami na dłużej. Nadciąga fala arktycznego powietrza
Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy
Polska pod śniegiem w Nowy Rok. "Życie jest trudne w Mławie"
Polska
Mróz, zimno, lód, noc
Lodowaty przełom roku. Miejscami prawie -20 stopni
Śnieg, opady, zima, aktywność fizyczna, bieganie
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
Argentyna
Blackout na sylwestra. Milion odbiorców nie miało prądu
Świat
Babia Góra zimą - zdjęcie ilustracyjne
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego
Polska
Noc sylwestrowa
Pogoda na noc sylwestrową. Chwyci siarczysty mróz
Śnieg, odśnieżanie
Zbliża się kolejna porcja opadów. Gdzie i ile śniegu spadnie
Zablokowana trasa S7
"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie
Polska
31.12 OKOLICE MŁAWY
Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
Polska
Zimny styczeń według amerykańskiej prognozy NOAA, odchylenie temperatury średniej miesiąca poniżej normy
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń
Smog
Rzeka Elbląg w środę rano
Cofka na rzece Elbląg. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom