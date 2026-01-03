Trzęsienie ziemi w Meksyku Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Jak przekazały meksykańskie media, w wyniku trzęsienia ziemi zginęły co najmniej dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. Wstrząsy były odczuwalne nawet w stolicy kraju, oddalonej od epicentrum o prawie 300 kilometrów. Epicentrum znajdowało się w pobliżu miasta San Marcos w stanie Guerrero na południowym zachodzie Meksyku.

Ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi

50-letnia kobieta zginęła w stanie Guerrero pod gruzami budynku, w którym mieszkała. Odnotowano w tym regionie również osunięcia ziemi na autostrady, wycieki gazu i uszkodzenia w budynkach mieszkalnych oraz szpitalach.

Władze miasta Meksyk poinformowały o śmierci 67-letniego mężczyzny, który spadł ze schodów, próbując uciekać z budynku. 12 osób w tym mieście zostało też rannych. Pojawiły się informacje o powalonych słupach energetycznych i drzewach oraz przerwach w dostawie prądu.

Meksykański urząd sejsmologiczny poinformował, że do południa czasu miejscowego w piątek odnotował 420 wstrząsów wtórnych, z których najsilniejszy miał magnitudę 4,7.

Przerwany briefing prasowy prezydentki

Alarm ostrzegający o trzęsieniu ziemi przerwał w piątek rano czasu miejscowego noworoczny briefing prasowy prezydentki Meksyku Claudii Sheinbaum. - Są wstrząsy, spokojnie - powiedziała prezydentka, zanim opuściła mównicę. Konferencję w Pałacu Narodowym przerwano, a głowę państwa i dziennikarzy ewakuowano. Briefing został później wznowiony.

W wyniku wstrząsu Pomnik Niepodległości, złoty anioł na 45-metrowej kolumnie, będący jedną z wizytówek stolicy Meksyku, odchylał się w lewo i w prawo, co uwieczniono na nagraniach transmitowanych później przez lokalne telewizje.

