Meksyk. Psy odbierały dyplomy za kurs ratownictwa, wtedy zatrzęsła się ziemia

Co najmniej dwie ofiary śmiertelne - to najnowszy, podany we wtorek bilans trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło Meksyk, powodując liczne zniszczenia, odcinając prąd ponad milionowi odbiorców i pozbawiając wielu ludzi dachu nad głową. W akcji ratunkowej wykorzystywane są między innymi specjalnie wyszkolone psy. Tak się złożyło, że kilkadziesiąt akurat tego dnia, kiedy zatrzęsła się ziemia, ukończyło kurs ratownictwa na wypadek klęsk żywiołowych. Na zbieg okoliczności zwróciły uwagę miejscowe media.