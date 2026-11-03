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Kolumbia. Ludzie o poranku wybiegali na ulice. Jedna osoba została ranna

Mieszkańcy Bogoty wyszli na zewnątrz po trzęsieniu ziemi
Kolumbijskie służby wciąż przeszukują gruzy w poszukiwaniu ocalałych po trzęsieniu ziemi
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Mauricio Duenas Castaneda
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We wtorkowy poranek mieszkańców środkowej i zachodniej Kolumbii wybudziło trzęsienie ziemi. Ludzie w panice wybiegali na ulicę. Jak poinformowały lokalne władze, jedna osoba została ranna.

Do trzęsienia ziemi doszło we wtorek w godzinach porannych, kiedy jeszcze było ciemno. Według Kolumbijskiej Służby Geologicznej wstrząs o magnitudzie 5,6 miał miejsce na głębokości około 19 kilometrów na terenie miasta Chaparral w departamencie Tolima. Jak podają służby, od czasu głównego trzęsienia odnotowano kilka łagodniejszych wstrząsów wtórnych o magnitudzie do 3,5.

Trzęsienie ziemi sprawiło, że ludzie w panice wybiegali z budynków na ulice.

Jedna osoba ranna

W Chaparral jedna osoba została ranna po zawaleniu się ściany domu. W pobliskiej miejscowości runęła część kościoła, jednak w wyniku tego zdarzenia nikt nie został ranny.

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Mieszkańcy Bogoty oczekują na powrót do domu po porannym trzęsieniu ziemi
Mieszkańcy Bogoty oczekują na powrót do domu po porannym trzęsieniu ziemi
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Mauricio Duenas Castaneda

Wstrząs był odczuwalny w stolicy

Krajowa Jednostka ds. Zarządzania Ryzykiem Katastrof (UNGRID) poinformowała, że w stolicy kraju - Bogocie - oddalonej ponad 150 kilometrów od centrum ruchu sejsmicznego, w niektórych budynkach przeprowadzono ewakuacje ludności. Wstrząs był tam ledwo odczuwalny, ale już to wystarczyło, aby uruchomiły się alarmy sejsmiczne.

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Wstrząs odczuwalny był również w departamencie Valle del Cauca, oddalonym ponad 100 kilometrów w linii prostej od Chaparral. Władze poinformowały, że nie odnotowano tam żadnych szkód. Sytuacja jest jednak stale monitorowana.

To nie jest pierwsze trzęsienie ziemi, jakie dotknęło Kolumbię w ostatnich miesiącach. W sierpniu tego roku wstrząs o magnitudzie 7,4 okazał się jedną z najbardziej niszczycielskich klęsk żywiołowych w historii tego kraju. Zginęło wówczas 335 osób, a ponad 4,5 tysiąca zostało rannych.

Redagował dd

Źródło: Reuters, Primera Hora, La Voz, NTN24
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