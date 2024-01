Zatrzęsły się samochody i latarnie uliczne. Nagranie

Trzęsienie ziemi, do którego doszło w poniedziałek w japońskiej Ishikawie, było odczuwalne także w innych prefekturach. Wstrząsy zaskoczyły także mieszkańców położonego około 90 kilometrów od epicentrum miasta Toyama. Na nagraniu widać trzęsące się latarnie, słupy wysokiego napięcia i samochody.

W poniedziałek po południu czasu lokalnego w rejonie japońskiego półwyspu Noto doszło do trzęsienia ziemi. Zjawisko miało magnitudę 7,6 i towarzyszyły mu liczne wstrząsy wtórne. We wtorek władze kraju informowały o co najmniej 30 ofiarach śmiertelnych żywiołu oraz potężnych zniszczeniach infrastruktury.