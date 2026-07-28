Świat Trzęsienie ziemi w Japonii. "W telefonach zaczął buczeć alarm, pociąg się zatrzymał" Franciszek Wajdzik |

Zniszczenia w Japonii po trzęsieniu ziemi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Mapy Google

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Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) wstrząsy wystąpiły po godzinie 9 polskiego czasu w japońskiej prefekturze Kumamoto na południu kraju. Najsilniejszy z nich miał magnitudę 7,1. W wyniku wstrząsów ponad 40 tysięcy osób zostało pozbawionych prądu, a dla około 150 tysięcy ludzi wydano nakazy ewakuacji.

Eksplozja w centrum handlowym

Jak opisują japońskie media, w jednym z centrów handlowych w mieście Kashima w wyniku trzęsienia ziemi doszło do eksplozji. Strażacy przekazali, że zawaleniu uległa część drugiego piętra budynku, co uwięziło wielu ludzi znajdujących się w środku. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Zdjęcia opublikowane przez telewizję NHK pokazują zawaloną frontową część centrum handlowego.

Blast at shopping mall in Kumamoto after quake



An explosion occurred at Aeon Mall Kumamoto on July 28, causing the second floor to collapse and trapping multiple people inside, according to fire officials.



For updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/Yf0wGeglbw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026 Rozwiń

"Najwyższym priorytetem jest życie ludzi"

Premierka Japonii Sanae Takaichi poinformowała, że są ranne osoby. Dodała, że wstrząsy doprowadziły do przerw w dostawie prądu, pożarów i uszkodzenia budynków oraz mostów. Na ten moment nie pojawiły się oficjalne informacje o ofiarach śmiertelnych. Władze apelują o niepowracanie do domów z uwagi na ryzyko silnych wstrząsów wtórnych. "Najwyższym priorytetem jest dla nas życie ludzi" - napisała we wtorek szefowa japońskiego rządu w mediach społecznościowych, wzywając mieszkańców obszarów dotkniętych silnymi wstrząsami do zachowania ostrożności w związku z możliwością wystąpienia silnych wstrząsów wtórnych.

Japonia. Było ostrzeżenie przed tsunami

W wyniku trzęsienia ziemi Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wprowadziła ostrzeżenie przed tsunami dla wybrzeży Morza Ariake i Morza Yatsushiro, ale po kilkunastu minutach je odwołała. Fale wywołane wstrząsami osiągnęły metr wysokości. Służby zaapelowały o niezbliżanie się do brzegu. Według danych JMA w regionie Kumamoto odnotowano najwyższy, siódmy stopień w japońskiej skali intensywności sejsmicznej.

Jak podała agencja informacyjna Reuters, na wyspie Kiusiu wstrzymano ruch kolejowy, w tym kursowanie szybkich pociągów Shinkansen. Ponadto tysiące domów zostało pozbawionych prądu. Operatorzy elektrowni jądrowych Sendai i Genkai przekazali, że po trzęsieniu ziemi nie wykryto nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek.

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Zniszczenia w mieście Kumamoto Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIJI PRESS

"Wszystkim w telefonach zaczął buczeć alarm"

Z redakcją Kontakt24 skontaktował się pan Mariusz z Chorzowa, którego córka znajduje się obecnie na wycieczce szkolnej w Japonii, blisko epicentrum trzęsienia ziemi.

- Moja córka pojechała na wycieczkę szkolną do Korei i Japonii. Tydzień przebywali w Korei, a od wczoraj są w Japonii. W momencie trzęsienia ziemi córka, wraz z innymi uczestnikami wycieczki, jechała pociągiem szybkiej kolei. W pewnym momencie wszystkim w telefonach zaczął buczeć alarm. Pociąg momentalnie wyhamował i się zatrzymał, gdy systemy wykryły trzęsienie. Córka przekazała mi, że co chwilę przychodzą im kolejne alerty i informacje. Na szczęście są zarówno po angielsku, jak i po polsku - relacjonował internauta.

Mężczyzna dodał, że pociąg, którym jechała jego córka nagle zatrzymał się "w jakiejś wsi". Na szczęście w okolicy nie ma żadnych wieżowców.

Alert dotyczący trzęsienia ziemi w telefonie córki pana Mariusza Źródło zdjęcia: Kontakt24

Podatni na trzęsienia

Ostatnie tak silne trzęsienie ziemi w Japonii miało miejsce w styczniu 2024 roku na półwyspie Noto. Sama prefektura Kumamoto doświadczyła już katastrofalnych wstrząsów w kwietniu 2016 roku, w których zginęło ponad 50 osób

Japonia położona jest w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza Ocean Spokojny. Ze względu na swoje położenie na styku płyt tektonicznych Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw na świecie i regularnie doświadcza silnych wstrząsów.