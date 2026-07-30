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Trzęsienie ziemi w Japonii. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych. Trwa "prawdziwy wyścig z czasem"

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Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIJI PRESS
Liczba ofiar wtorkowego trzęsienia ziemi w Japonii wzrosła do 17, a według władz może się jeszcze zwiększyć. Służby wciąż prowadzą akcję ratunkową, ale utrudniają ją rozległe zniszczenia i upał. Mieszkańcy borykają się z brakiem wody i prądu.

Trzęsienie ziemi nawiedziło japońską prefekturę Kumamoto na wyspie Kiusiu we wtorek po południu lokalnego czasu. Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych miało magnitudę 6,8. Władze Kumamoto przekazały w czwartek, że liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi wzrosła do 17. W środę premierka Japonii Sanae Takaichi informowała o 13 śmierciach.

Trzęsienie ziemi w Japonii. Dwie tragedie

Władze podały, że sześć kolejnych osób znajduje się w "stanie zatrzymania akcji serca". W Japonii używa się tego terminu na określenie pacjentów bez funkcji życiowych, przed ostatecznym potwierdzeniem zgonu przez lekarza. Co najmniej jedna osoba wciąż uznawana jest za zaginioną. Według Minoru Kihary, głównego sekretarza japońskiego rządu, liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć do 28.

Największe tragedie rozegrały się w dwóch obiektach. Osiem osób zginęło w wyniku zawalenia się komina w fabryce papieru Nippon Paper w mieście Yatsushiro, a pięć - wskutek wybuchu w centrum handlowym Aeon Mall Kumamoto, około 50 minut po trzęsieniu. Akio Yoshida, prezes firmy Aeon powiedział, że do eksplozji mogło dojść w wyniku rozszczelnienia instalacji gazowych, ale wciąż trwa inspekcja. Złożył kondolencje rodzinom ofiar i obiecał zapewnić im maksymalne wsparcie.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIJI PRESS
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIJI PRESS
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Kumamoto, Japonia
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIJI PRESS
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RODRIGO REYES MARIN

Zniszczenia i upał utrudniają akcję ratunkową

Wojsko i straż pożarna wciąż prowadzą akcje ratunkowe w fabryce papieru, centrum handlowym oraz innych miejscach. Utrudniają je jednak rozległe przerwy w dostawach prądu i wody oraz upał - temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza, a w weekend może wynieść nawet 40 st. C.

- Od trzęsienia ziemi minęło ponad 40 godzin. Ratowanie życia i pomoc osobom dotkniętym katastrofą to prawdziwy wyścig z czasem - powiedział Kihara podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Ponad 10 tysięcy poszkodowanych mieszkańców przebywa w schroniskach. Japońskie Siły Samoobrony (JSDF) instalują w nich klimatyzację, by pomóc ewakuowanym znieść już trwający i nadchodzący skwar. Tuż po trzęsieniu JSDF transportowało wodę ciężarówkami do poszkodowanych mieszkańców, w tym w Yatsushiro.

- Z powodu upału brak wody jest szczególnie dotkliwy - przyznał Akio Matsushita, urzędnik z Yatsushiro. Dodał, że nie wie, czy naprawa poważnie uszkodzonej sieci wodociągowej w mieście potrwa dni, tygodnie czy miesiące.

Wtorkowe wstrząsy Kumamoto były pierwszymi tak silnymi od stycznia 2024 roku. Wówczas po trzęsieniu na półwyspie Noto na wyspie Honsiu zginęło ponad 700 osób. Prefekturę Kumamoto ostatni raz tak niszczycielskie trzęsienie nawiedziło w 2016 roku - śmierć poniosło wówczas ponad 200 osób. Japonia leży w Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli strefie częstych wstrząsów i erupcji wulkanicznych.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
JaponiaTrzęsienia ziemi
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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