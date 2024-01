Wstrząsy tak silne, że przesunęły ziemię o ponad metr. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Japonię, przyczyniło się do śmierci co najmniej 30 osób - przekazał krajowy nadawca NHK. Mieszkańcy pięciu prefektur odnieśli rany, odnotowano również poważne uszkodzenia dróg i budynków. We wtorek odwołane zostało obowiązujące wcześniej ostrzeżenie przed falami tsunami.

Jak poinformował we wtorek czasu lokalnego krajowy nadawca NHK, liczba ofiar trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,6 wzrosła do co najmniej 30. Wszystkie ofiary zanotowano w prefekturze Ishikawa, w okolicach której znajdowało się epicentrum zjawiska. Informacje o rannych splynęły natomiast z prefektur Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama i Gifu.

Trzęsienie ziemi odnotowano w poniedziałek o godzinie 16.10 miejscowego czasu (godz. 8 w Polsce) u zachodnich wybrzeży wyspy Honsiu. Było odczuwalne na dużym obszarze od Hokkaido w północnej Japonii po południowo-zachodni region Kiusiu. Zanotowano wstrząsy wtórne. Według Japońskiego Urzędu Informacji Geoprzestrzennej (GSI), trzęsienie ziemi było na tyle potężne, że mogło przesunąć ziemię w pobliżu epicentrum nawet o 1,3 metra na zachód.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Japonii Masanori Inagaki/Associated Press/East News

Poważne uszkodzenia

Japońska agencja odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe zaleciła ewakuację ponad 51 tysięcy mieszkańców pięciu prefektur. Ponad tysiąc osób ewakuowano do bazy Sił Samoobrony Powietrznej w Wajimie. To miasto, gdzie panuje najtrudniejsza sytuacja. Doszło do znacznych pęknięć dróg i pożaru. O pożarach poinformowali też urzędnicy innych miejscowości w prefekturze Ishikawa.

Minister obrony Minoru Kihara przekazał w poniedziałek, że do akcji ratunkowej i pomocowej skierowano tysiąc żołnierzy, kilka tysięcy kolejnych pozostawało w gotowości.

W niektórych częściach Ishikawy zawaliło się wiele domów. Ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych w prefekturach Ishikawa i Toykama zostało pozbawionych prądu - przekazał dostawca energii Hokuriku Electric Power.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w prefekturze Ishikawa PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

Rzecznik prasowy japońskiej firmy energetycznej Kansai Electric Power powiedział, że obecnie nie ma żadnych nieprawidłowości odnotowanych w elektrowniach jądrowych, ale firma uważnie monitoruje sytuację. Elektrownia Shika należąca do Hokuriku Electric, położona najbliżej epicentrum, zatrzymała swoje dwa reaktory przed trzęsieniem w celu przeprowadzenia regularnych inspekcji i nie odnotowała żadnych skutków trzęsienia.

Według Amerykańskich Służb Geologicznych (USGS) epicentrum trzęsienia znajdowało się 45 kilometrów na północny wschód od miasta Anamizu, a hipocentrum zanotowano na głębokości 10 kilometrów.

Trzęsienie ziemi w Japonii PAP/Maciej Zieliński

Ostrzeżenie przed tsunami

Wzdłuż części wybrzeża Morza Japońskiego odnotowano fale tsunami sięgające około metra. W poniedziałek po południu polskiego czasu poziom alertu przed tsunami został obniżony i informował o możliwości wystąpienia fal nieprzekraczających trzech metrów wysokości. We wtorek Japońska Agencja Meteorologiczna odwołała wszystkie alerty przed tsunami. Japońscy sejsmolodzy ostrzegają jednak, że wstrząsy wtórne mogą pojawić się w najbliższych dniach i apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Wcześniej władze lokalne zwróciły się do mieszkańców z apelem o wstrzymanie się z powrotami do domów. Rzecznik rządu wyjaśnił, że fale tsunami mogą powracać i podczas poprzednich kataklizmów niejednokrotnie ginęli ludzie, którzy po przejściu pierwszej fali wracali do domów po niezbędne rzeczy.

Fala wdziera się w głąb lądu X @yuicom_mcz, Reuters

Wcześniej premier Fumio Kishida powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej, że mieszkańcy muszą przygotować się na kolejne wstrząsy. - Mieszkańcy muszą być czujni, możliwe są kolejne wstrząsy. Wzywam mieszkańców terenów, w których spodziewane są fale tsunami, do jak najszybszej ewakuacji - powiedział Kishida.

Na ekranach telewizorów pojawiło się jaskrawożółte ostrzeżenie "Uciekaj!", zalecające mieszkańcom obszarów zagrożonych tsunami natychmiastową ewakuację - relacjonowała agencja informacyjna Reuters.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w prefekturze Ishikawa PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

Odwołano loty, wstrzymano połączenia kolejowe

Japońskie linie lotnicze ANA zawróciły cztery samoloty zmierzające na lotniska w Toyama i Ishikawa w połowie lotu, podczas gdy Japan Airlines odwołały większość lotów do regionów Niigata i Ishikawa na resztę dnia - podała TV Asahi.

Szybka kolej została wstrzymana na kilku trasach biegnących przez tereny dotknięte trzęsieniem ziemi. Według japońskiego nadawcy publicznego NHK, co najmniej pięć autostrad zostało zamkniętych.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w prefekturze Ishikawa PAP/EPA/JIJI PRESS

Google Maps

Tsunami dotarło do innych krajów

Krótko po trzęsieniu ziemi władze prowincji Gangwon w Korei Południowej ostrzegły mieszkańców, aby ci podjęli środki ostrożności i ewakuowali się na wyżej położone tereny. Zaapelowały też o to, aby trzymać się z dala od wybrzeża. Jak poinformowała krajowa agencja meteorologiczna, fale o wysokości 45 centymetrów dotarły do wschodniego wybrzeża kraju o godzinie 10.21 polskiego czasu.

Południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap przekazała, że władze Korei Północnej wydały ostrzeżenia przed tsunami dla wschodniego wybrzeża.

Ostrzeżenie przed sięgającymi metra falami obowiązywało też w zachodniej części rosyjskiej wyspy Sachalin położonej w pobliżu Japonii, na rosyjskim wybrzeżu Pacyfiku, oraz dla dalekowschodnich miast - Władywostoku i Nachodki - podała agencja TASS, powołując się na burmistrzów miast.

Funkcjonariusz policji patroluje plażę w mieście Gangneung w Korei Południowej po tym, jak wydano ostrzeżenie przed tsunami PAP/EPA/YONHAP

