Świat Trzęsienie ziemi w Japonii. Ostrzeżenie przed tsunami Franciszek Wajdzik |

Trzęsienie ziemi w Japonii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Mapy Google

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Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) wstrząsy wystąpiły po godzinie 9 polskiego czasu w japońskiej prefekturze Kumamoto na południu kraju. Najsilniejszy z nich miał magnitudę 7,1.

Ostrzeżenie przed tsunami

W wyniku trzęsienia ziemi Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wprowadziła ostrzeżenie przed tsunami dla wybrzeży Morza Ariake i Morza Yatsushiro. Służby zaapelowały o niezbliżanie się do brzegu. Według danych JMA w regionie Kumamoto odnotowano najwyższy, siódmy stopień w japońskiej skali intensywności sejsmicznej. Służby meteorologiczne ostrzegają, że przewidywana wysokość fali na tych akwenach może osiągnąć jeden metr.

Jak podała agencja informacyjna Reuters, na wyspie Kiusiu wstrzymano ruch kolejowy, w tym kursowanie szybkich pociągów Shinkansen. Ponadto tysiące domów zostało pozbawionych prądu. Operatorzy elektrowni jądrowych Sendai i Genkai przekazali, że po trzęsieniu ziemi nie wykryto nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek.

Japonia położona jest w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza Ocean Spokojny. Ze względu na swoje położenie na styku płyt tektonicznych Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw na świecie i regularnie doświadcza silnych wstrząsów.