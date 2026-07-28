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Eksplozja w centrum handlowym po trzęsieniu ziemi. Media: zginęło wiele osób

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Eksplozja w centrum handlowym po trzęsieniu ziemi w Japonii
Zniszczone centrum handlowe Aeon Mall Kumamoto
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters/Nippon TV
W wyniku trzęsienia ziemi w japońskiej prefekturze Kumamoto doszło do eksplozji w jednym z centrów handlowych. Według policji zaginionych może być nawet 30 osób, a świadkowie opowiadali, że przed katastrofą w budynku czuć było woń gazu.

We wtorek japońską prefekturę Kumamoto nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1. W wyniku wstrząsów ponad 40 tysięcy osób zostało pozbawionych prądu, a dla około 150 tysięcy ludzi wydano nakazy ewakuacji. W mieście Kashima doszło do eksplozji w centrum handlowym Aeon Mall Kumamoto. Krajowy nadawca NHK, powołując się na policję, podał, że za zaginione uznaje się około 20-30 osób.

Media: zginęło wiele osób

Strażacy przekazali, że zawaleniu uległa część drugiego piętra budynku, co uwięziło wielu ludzi znajdujących się w środku. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Zdjęcia opublikowane przez telewizję NHK pokazują zawaloną frontową część centrum handlowego.

Jak informuje telewizja Fuji TV, na którą powołuje się agencja informacyjna Reuters, zginąć miało wiele osób. Według straży pożarnej, kilka osób zostało rannych i zabranych do szpitala, a wiele innych jest uwięzionych w budynku.

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Źródło: Reuters

Silne trzęsienie ziemi w Japonii

- Pracowałem w Aeon Mall, kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi i wszystko zaczęło się trząść. Szybko wybiegliśmy na zewnątrz - opowiadał w rozmowie ze stacją Fuji News Network jeden z pracowników centrum. Jak tłumaczył, jego miejsce pracy znajdowało się na pierwszym piętrze, co ułatwiło ucieczkę, ale w momencie wybuchu na drugim piętrze przebywało wiele osób. - Jakieś dwie minuty przed wyjściem w powietrzu czułem woń gazu - dodał.

Źródło: Fuji TV, Reuters
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Tagi:
Japonia
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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