Świat Eksplozja w centrum handlowym po trzęsieniu ziemi. Media: zginęło wiele osób Franciszek Wajdzik |

Zniszczone centrum handlowe Aeon Mall Kumamoto Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters/Nippon TV

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We wtorek japońską prefekturę Kumamoto nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1. W wyniku wstrząsów ponad 40 tysięcy osób zostało pozbawionych prądu, a dla około 150 tysięcy ludzi wydano nakazy ewakuacji. W mieście Kashima doszło do eksplozji w centrum handlowym Aeon Mall Kumamoto. Krajowy nadawca NHK, powołując się na policję, podał, że za zaginione uznaje się około 20-30 osób.

Media: zginęło wiele osób

Strażacy przekazali, że zawaleniu uległa część drugiego piętra budynku, co uwięziło wielu ludzi znajdujących się w środku. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Zdjęcia opublikowane przez telewizję NHK pokazują zawaloną frontową część centrum handlowego.

Jak informuje telewizja Fuji TV, na którą powołuje się agencja informacyjna Reuters, zginąć miało wiele osób. Według straży pożarnej, kilka osób zostało rannych i zabranych do szpitala, a wiele innych jest uwięzionych w budynku.

EKSPLO.mp4 Źródło: Reuters

Silne trzęsienie ziemi w Japonii

- Pracowałem w Aeon Mall, kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi i wszystko zaczęło się trząść. Szybko wybiegliśmy na zewnątrz - opowiadał w rozmowie ze stacją Fuji News Network jeden z pracowników centrum. Jak tłumaczył, jego miejsce pracy znajdowało się na pierwszym piętrze, co ułatwiło ucieczkę, ale w momencie wybuchu na drugim piętrze przebywało wiele osób. - Jakieś dwie minuty przed wyjściem w powietrzu czułem woń gazu - dodał.

Blast at shopping mall in Kumamoto after quake



An explosion occurred at Aeon Mall Kumamoto on July 28, causing the second floor to collapse and trapping multiple people inside, according to fire officials.



For updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/Yf0wGeglbw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026 Rozwiń