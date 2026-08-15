Świat Trzęsienie ziemi w Indonezji. Rośnie tragiczny bilans. "Wszyscy uciekliśmy, by się ratować" Krzysztof Posytek |

Trzęsienie ziemi w Indonezji zawalało i uszkadzało budynki Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT

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Do trzęsienia ziemi doszło w piątek przed północą czasu polskiego (przed godziną 6 czasu lokalnego) we wschodniej części Indonezji. Epicentrum znajdowało się na północ od wyspy Flores. Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) trzęsienie miało magnitudę 7,7. Ponadto doszło do wielu wstrząsów wtórnych, z czego najpotężniejszy miał siłę 6,1.

Trzęsienie ziemi w Indonezji. Są ofiary śmiertelne

Trzęsienie ziemi okazało się tragiczne w skutkach. Indonezyjska agencja ds. łagodzenia skutków klęsk żywiołowych (BNPB) poinformowała o 38 ofiarach śmiertelnych. 20 osób zginęło w portowym mieście Maumere - przekazał w rozmowie z agencją AFP Fathur Rahman, szef lokalnej agencji poszukiwawczo-ratowniczej.

Po trzęsieniu Emanuel Melkiades Laka Lena, gubernator prowincji Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie, do której należy Flores, zorganizował konferencję prasową. Powiedział dziennikarzom, że co najmniej pięć osób zmarło po przysypaniu żywcem podczas snu.

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Indonezyjskie służby przeczesują gruzy po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT

Mieszkańcy uciekali z domów. "Trzęsienie było potężne"

Mieszkańcy terenów dotkniętych przez wstrząsy w panice opuszczali swoje domy. - Trzęsienie było potężne. Odpoczywaliśmy z rodziną w domu. Było nas trzynaścioro w środku i wszyscy uciekliśmy, by się ratować - powiedziała Nona, mieszkanka wioski Talibura nieopodal Maumere. Na materiale opublikowanym przez Reutersa widać, że wstrząsy zawalały i uszkadzały budynki w Maumere.

Po trzęsieniu swoje domy opuściło około 2000 mieszkańców regencji Nagekeo, regionu znajdującego się najbliżej epicentrum - przekazała indonezyjska agencja ds. łagodzenia skutków klęsk żywiołowych (BNPB). Dodała, że żywioł niszczył tam domy, magazyny i budynki rządowe oraz wywołał przerwy w dostawie prądu. W rozmowie z agencją informacyjną Reuters Rahman powiedział, że służby jeszcze nie dotarły do Nagekeo - osuwiska zablokowały drogi, a jeden z zespołów stara się dopłynąć tam promem.

W wyniku wstrząsów w wielu rejonach Indonezji zaobserwowano fale tsunami, ale nie przekraczały one jednego metra. Ostrzeżenie przed niszczycielskimi falami zostało zniesione około trzech godzin po trzęsieniu.