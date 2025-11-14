Trzęsienie ziemi w Holandii. "Kiedy trzymasz dziecko na rękach, jest to niezwykle przerażające"

Zeerijp, wioska, gdzie w piątek w nocy zatrzęsła się ziemia Źródło: Enex

W nocy z czwartku na piątek w Holandii w rejonie wioski Zeerijp w prowincji Groningen miało miejsce trzęsienie ziemi. Jak podał Instytut ds. Szkód Górniczych Groningen, liczba zgłoszeń, które w związku ze zdarzeniem dotarły do służb, wzrosła w piątek wieczorem do 246. Wczesnym popołudniem było ich 66.

- [...] To był strasznie głośny huk. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy czegoś podobnego - mówił Jasper Jacobs, jeden z mieszkańców Zeerijp.

Debora Veldman w momencie wystąpienia trzęsienia karmiła swoje trzymiesięczne dziecko. - W naszym domu przewracały się różne przedmioty, a na zewnątrz zapaliły się światła, które reagują tylko na ruch. To było przerażające. Kiedy trzymasz dziecko na rękach, jest to niezwykle przerażające - opowiadała kobieta.

Wstrząsy od wielu lat

Lider Partii Demokraci 66 i prawdopodobny przyszły premier Holandii Rob Jetten przyjechał do Zeerijp, by wysłuchać relacji mieszkańców dotkniętych trzęsieniem ziemi. - Ludzie są przerażeni - podsumował polityk. Według Jettena nie można wykluczyć, że północną prowincję nawiedzą kolejne trzęsienia ziemi.

Mieszkańcy regionu od lat skarżyli się na powtarzające się drgania ziemi, które prowadziły do uszkodzenia budynków. W związku z tym w 2023 roku rząd podjął decyzję o zamknięciu złóż gazu ziemnego w Groeningen.

Jak przekazał reporter RTV Noord Daniel Theelen, trzęsienie ziemi było odczuwalne od granicy niemieckiej aż po granicę prowincji Drenthe, znajdującej się w północo-wschodniej Holandii.

- Mieszkańcy Groningen mieli nadzieję, że zaprzestanie wydobycia gazu wyeliminuje poważne trzęsienia ziemi. Dlatego to zdarzenie było dotkliwe dla nich nie tylko materialnie, lecz także psychicznie - wskazał Theelen.

- Moim zdaniem wydobycie gazu w Groningen nie powinno zostać wznowione, ponieważ od dawna przysparza cierpienia mieszkańcom prowincji - mówił Jetten. - Właśnie dlatego zaprzestaliśmy wydobycia gazu w tym regionie. I właśnie dlatego nie powinniśmy znów tego robić - dodał.

Polityczna burza wokół wydobycia gazu

Tymczasowy premier Holandii Dick Schoof na platformie X wyraził solidarność z mieszkańcami po trzęsieniu o sile 3,4. "Szok jest wyraźnie odczuwalny" - napisał i zaznaczył, że rząd pozostanie zaangażowany we wzmacnianie budynków, rozpatrywanie skarg oraz wspieranie przyszłości gospodarczej Groningen.

Het kabinet leeft mee met Groningen. De schrik zit er goed in na de zware aardbeving van vannacht. Een bewijs van de impact die de gaswinning in de provincie nog altijd heeft. We blijven volop doorwerken aan de versterking, de schadeafhandeling en het economisch… https://t.co/WyNlOPKsbO — Dick Schoof (@MinPres) November 14, 2025 Rozwiń

Do nocnego trzęsienia ziemi w Zeerijip odniósł się również komisarz królewski Rene Paas. Zaznaczył, że dokładna ocena szkód może potrwać tygodnie. Nocne trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,4 było jednym z najsilniejszych w historii prowincji Groningen. Wstrząs wystąpił na głębokości trzech kilometrów. O godzinie 06.39 zarejestrowano wstrząs wtórny o magnitudzie 2.