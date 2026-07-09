Świat Silne trzęsienie ziemi w Czechach Krzysztof Posytek |

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere Źródło zdj. gł.: GFZ

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W czwartek o godzinie 18 w Czechach doszło do trzęsienia ziemi. Według danych Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych (GFZ) hipocentrum (hipotetyczny punkt, od którego rozchodzą się fale sejsmiczne) położone było na głębokości 10 kilometrów, a epicentrum (punkt na powierzchni skorupy ziemskiej położony w najbliższej odległości od epicentrum znajdowało się w zachodniej części kraju, nieopodal miasto Pilzno.

GFZ oceniło, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,5. Na razie nie pojawiły się informacje o zniszczeniach ani ofiarach.

Trzęsienie ziemi w Czechach Źródło zdjęcia: GFZ