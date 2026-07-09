Silne trzęsienie ziemi w Czechach
W czwartek o godzinie 18 w Czechach doszło do trzęsienia ziemi. Według danych Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych (GFZ) hipocentrum (hipotetyczny punkt, od którego rozchodzą się fale sejsmiczne) położone było na głębokości 10 kilometrów, a epicentrum (punkt na powierzchni skorupy ziemskiej położony w najbliższej odległości od epicentrum znajdowało się w zachodniej części kraju, nieopodal miasto Pilzno.
GFZ oceniło, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,5. Na razie nie pojawiły się informacje o zniszczeniach ani ofiarach.
Źródło: Reuters