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Świat

Silne trzęsienie ziemi w Czechach

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Trzęsienie ziemi w Czechach
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere
Źródło zdj. gł.: GFZ
Czechy nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Epicentrum znajdowało się w zachodniej części kraju. Według Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych (GFZ) wstrząsy miały magnitudę 5,5.

W czwartek o godzinie 18 w Czechach doszło do trzęsienia ziemi. Według danych Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych (GFZ) hipocentrum (hipotetyczny punkt, od którego rozchodzą się fale sejsmiczne) położone było na głębokości 10 kilometrów, a epicentrum (punkt na powierzchni skorupy ziemskiej położony w najbliższej odległości od epicentrum znajdowało się w zachodniej części kraju, nieopodal miasto Pilzno.

GFZ oceniło, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,5. Na razie nie pojawiły się informacje o zniszczeniach ani ofiarach.

Trzęsienie ziemi w Czechach
Trzęsienie ziemi w Czechach
Źródło zdjęcia: GFZ
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Źródło: Reuters
Tagi:
Trzęsienia ziemiCzechy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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