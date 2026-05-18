Świat

Trzęsienie ziemi w Chinach. Nie żyją dwie osoby

Skutki trzęsienia ziemi w okolicach miast Liuzhou w Chinach
Południowo-zachodnie Chiny nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2. Zginęły dwie osoby, a kilka tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. W wyniku wstrząsów zawaliło się co najmniej kilkanaście budynków.

Do wstrząsów doszło 21 minut po północy w poniedziałek czasu pekińskiego nieopodal miasta Liuzhou w prowincji Kuangsi w południowo-zachodnich Chinach. Hipocentrum (punkt, od którego rozchodzą się trzęsienia) znajdowało się na głębokości około 10 kilometrów. Chińska Agencja Sejsmiczna oceniła siłę trzęsienia ziemi na 5,2, a służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) podała magnitudę 5.

Ofiary śmiertelne, zawalone budynki

Jak podała państwowa agencja informacyjna Xinhua, po kataklizmie służby poszukiwały trzech zaginionych - znaleziono ciała dwóch, przeżył jedynie 91-letni mężczyzna. Do szpitala trafiły cztery inne osoby, ale bez obrażeń zagrażających życiu.

Trzęsienie ziemi doprowadziło do poważnych zniszczeń w mieście Liuzhou. Państwowy nadawca CCTV, powołując się na oświadczenie agencji zarządzania kryzysowego w mieście, przekazał, że do wczesnych godzin porannych zawaliło się 13 budynków. Na materiale zarejestrowanym przez świadka widać zniszczenia.

W wyniku wstrząsów ponad siedem tysięcy mieszkańców Liuzhou musiało się ewakuować. Władze ostrzegły przed utrudnieniami w transporcie kolejowym - służby sprawdzają, czy nie doszło do uszkodzeń infrastruktury.

