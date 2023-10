"Katastrofa na szczycie katastrofy". Ogromne straty po kolejnych wstrząsach

czytaj dalej

Przenoszony przez kleszcze wirus Powassan przyczynił się do śmierci osoby - był to pierwszy taki przypadek w amerykańskim stanie Maryland. Do zakażenia doszło podczas podróży do Kanady. Jak przekazał stanowy Departament Zdrowia, początkowe stadium choroby może przebiegać bezobjawowo, przez co łatwo je przeoczyć.