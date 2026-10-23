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Trzęsienie ziemi u wybrzeży Włoch. Mieszkańcy wybiegali na ulice

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Trzęsienie ziemi u wybrzeży Włoch
15 lat trzęsień ziemi
Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere
Źródło zdj. gł.: USGS
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Południową część Morza Tyrreńskiego nawiedziła seria wstrząsów sejsmicznych. Najsilniejszy z nich miał magnitudę 5,5. Trzęsienie ziemi wywołało niepokój wśród mieszkańców Sycylii. Ludzie wybiegali na ulice, część szkół została ewakuowana.

U wybrzeża Sycylii w piątek odnotowano serię co najmniej 20 wstrząsów. Jak relacjonuje włoska agencja informacyjna ANSA, trzęsienie ziemi było wyraźnie odczuwalne od Wysp Liparyjskich aż po okolice Trapani.

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Seria wstrząsów u wybrzeży Włoch. Ludzie wychodzili na ulice

Systemy rejestrujące włoskiego Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii (INGV) oszacowały, że seria trzęsień rozpoczęła się około godziny 10.30 u wybrzeży Wysp Liparyjskich na Morzu Tyrreńskim na głębokości około 32 kilometrów. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,4 było odczuwalne przez mieszkańców. Następnie odnotowano kilka kolejnych wstrząsów, z których najsilniejszy około godziny 12.20 osiągnął magnitudę 5,5.

W stolicy Sycylii - Palermo - wiele osób wyszło ze swoich domów na ulice. ANSA poinformowała, że ewakuowano uczniów i nauczycieli z dwóch szkół. Przed jednym z budynków zebrało się około 300 osób. Władze Uniwersytetu w Palermo podjęły decyzję o zawieszeniu popołudniowych zajęć na uczelni.

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Niepokój wśród mieszkańców

Wstrząsy były również bardzo silnie odczuwalne na wyspie Ustica. Zdarzenie wywołało także niepokój w mieście Mesyna oraz na całym północnym wybrzeżu Sycylii. Wiele osób wyszło na ulice. Nie odnotowano tam jednak żadnych szkód. Obawa w związku ze wstrząsami panowała także wśród mieszkańców Wysp Liparyjskich. Tam ludzie kilka razy wychodzili na ulice.

Salvatore Cocina, dyrektor departamentu ochrony ludności regionu Sycylii, polecił lokalnym urzędnikom sprawdzenie stanu najbardziej zagrożonych budynków, a także monitorowanie wybrzeża, gdyż przez krótki okres istniało zagrożenie tsunami.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Włoch
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Włoch
Źródło zdjęcia: USGS
Źródło: ANSA
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Tagi:
Włochytrzęsienie ziemi
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