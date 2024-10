Trzęsienie ziemi na wschodzie Turcji

czytaj dalej

Czarno-biały duet - Bao Li i Qing Bao - to pierwsze pandy wielkie, które Chiny wysłały do Waszyngtonu od 24 lat. Do transportu zwierząt wynajęto specjalnie samolot transportowy FedEx Boeing 777, nazwany "Panda Express". Poprzednia para wróciła do Chin ze swoim młodym w listopadzie ubiegłego roku - podała stacja CNN.