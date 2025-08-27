Trzęsienie ziemi na wyspie. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

W środę u wybrzeży północno-wschodniego Tajwanu zarejestrowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 6. Wstrząsy, chwilowo odczuwalne również w stolicy - Tajpej - nie spowodowały jednak żadnych zniszczeń ani ofiar.

W środę wieczorem lokalnego czasu tajwańska administracja meteorologiczna zarejestrowała trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 u wybrzeży północno-wschodniego Tajwanu, około 20 kilometrów od linii brzegowej hrabstwa Yilan. Wstrząsy, które wystąpiły na głębokości 112 kilometrów, były przez krótki czas odczuwalne również w stolicy kraju - Tajpej. Budynki się tam zatrzęsły.

Według służb ratunkowych i straży pożarnej nie odnotowano żadnych zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków ani osób poszkodowanych. Wstrząs nie wpłynął również na działalność zakładów TSMC - największego na świecie kontraktowego producenta chipów - których fabryki znajdują się na zachodnim wybrzeżu wyspy, dzięki czemu nie było potrzeby przeprowadzania ewakuacji.

Tajwan dobrze przygotowany

Tajwan leży na styku dwóch płyt tektonicznych, co powoduje, że jest obszarem szczególnie podatnym na trzęsienia ziemi. W 2016 roku silne wstrząsy na południu wyspy pochłonęły życie ponad 100 osób, a w 1999 roku trzęsienie o magnitudzie 7,3 spowodowało śmierć ponad 2000 osób.

Autorka/Autor:jzb/dd

Źródło: Reuters