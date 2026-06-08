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Świat

Relacja Polaka z Filipin. "Nie ma prądu, wiele miejsc jest pozamykanych"

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Trzęsienie ziemi nawiedziło filipińską wyspę Mindanao
Trzęsienie ziemi na południu Filipin. Zniszczenia
Źródło wideo: GenSan DEV., Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PHILIPPINE RED CROSS / HANDOUT
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło w poniedziałek Filipiny. Są ofiary i ranni. Do redakcji Kontaktu24 napisał pan Szczepan, który przebywa na wyspie Mindanao, gdzie doszło do sporych zniszczeń.

Z redakcją Kontaktu24 skontaktował się pan Szczepan, który na stałe mieszka w mieście General Santos na filipińskiej wyspie Mindanao. Jak przekazał, w poniedziałek rano mieszkańców obudziło silne trzęsienie ziemi, które spowodowało zniszczenia w mieście i sparaliżowało codzienne funkcjonowanie. - Spałem, kiedy doszło do trzęsienia ziemi. W General Santos są zniszczenia. Sporo budynków jest popękanych, widać uszkodzenia na elewacjach i ścianach - skomentował.

Ewakuacje po trzęsieniu ziemi. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych
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Ewakuacje po trzęsieniu ziemi. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

TVN24

Silne trzęsienie ziemi na Filipinach

Pan Szczepan podkreślił, że trzęsienie doprowadziło do problemów z infrastrukturą. - Nie ma prądu, wiele miejsc jest pozamykanych. Trudno normalnie funkcjonować, bo część usług po prostu nie działa. Ciężko powiedzieć, kiedy sytuacja wróci do normy - dodał.

Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych i aktywnych wulkanów. Występuje tam około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Lokalizacja poniedziałkowego trzęsienia ziemi u wybrzeży filipińskiej wyspy Mindanao
Lokalizacja poniedziałkowego trzęsienia ziemi u wybrzeży filipińskiej wyspy Mindanao
Źródło zdjęcia: USGS
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl, PAP
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Tagi:
trzęsienie ziemiFilipiny
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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